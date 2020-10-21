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參院民主黨 擋下「縮小版」紓困案

佈道家預言：上帝說川普會連任 5年後行星撞地球

策略師建議 放空短期波動率

記者張大仁／綜合報導

距2020年總統大選只剩最後幾天，股票風險也變大。在離投票日不到2周之際，前副總統白登(Joe Biden)在許多全國和搖擺州的民調支持度中領先川普總統(Donald Trump)，華爾街正準備迎接民主黨勝選的可能。

OptionMetrics量化研究策略師德西蒙(Garrett DeSimone)表示，股市中某個特定指數展現出特別異於尋常的格局：Cboe波動率指數(VIX)。

他表示：「仔細看一下VIX期貨曲線，它正呈現非常不尋常的上升走勢，尤其11月合約價格高於12月。」「這種情形非常不尋常，因為通常當波動性的期限結構是向上傾斜時，」代表股市很可能在選舉後幾個月內出現更大的波動性。

德西蒙說，一旦投資人在選舉底定、紓困政策公布，且可望在新冠病毒疫苗開發方面出現一些正面消息，波動性應會減弱，因而為潛在獲利豐厚的短期交易做好準備。

他指出：「根據目前的風險狀況，我可能會考慮做空波動率。」「近月期約的高波動率相對於遠期將會下降，這為那些願意承擔風險的投資人提供了獲利空間非常大的操作選擇。」

再加上民主黨可能橫掃府院，德西蒙也建議考慮投資債市，「本月初10年期國債殖利率非常緩慢攀升，這與民主黨在國會和白宮民調領先幅度上升相符。」「市場正對民主黨兩院全拿的可能性進行定價，並且由於財政支出和基礎設施支出的可能性上升，基本上推高了殖利率。」

他表示，如果這種情況真正出現，那麼由醫療保健、金融、消費性必需品和工業構成的價值型交易將成為主流，而大型成長型類股將退居二線。

他說：「價值型類股的表現與殖利率曲線密切相關。」「由於府院統一以及疫苗研發的利多，彎曲的曲線將為價值型股票提供很大的助力。」

民主黨 投資 利率

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