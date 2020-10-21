Snap一家烤肉 網路廣告萬家香

Snap股價收創歷史新高價。（歐新社）

Snap第3季財報業績證明，在經歷新冠疫情後，廣告市場表現強勁。帶動所有執行廣告業務的科技公司股價 21日全面走升。

Snap股價飆升28.3%，因為投資人受其第3季獲利超預期和強勁的廣告動能所推動。科技股如Pinterest、臉書 、谷歌母公司Alphabet和推特 股票也同步上漲。

德意志銀行(Deutsche Bank)分析師在報告中寫道，Snap的業績顯示出「網路廣告是個大金礦」。

Snap商務長戈爾曼(Jeremi Gorman)表示，該公司廣告表現動能強勁，包括品牌廣告；在新冠疫情初期，這股動能卻很弱。Snap上季廣告營收同比成長52%。

戈爾曼在財報電話會議上說：「品牌廣告商開始復甦，而直接反應廣告商(direct response advertisers)韌性不變，強化了我們對業務的長期信心。」

德銀表示，這個結果對於網路廣告領域企業、特別是推特來說是個好兆頭，因為Snap的品牌廣告支出明顯回升。

推特的廣告業務主要來自品牌廣告，支出回升的受惠程度最大。通常在推特上刊登廣告的客戶大多是大型活動和體育活動，而不是直接回應廣告，部分原因是推特受於所使用的產品套件技術問題。推特股價上漲8.39%。

在高盛和美國商銀(Bank of America)將股票評級從「中立」調升至「買進」後，Pinterest的股價也上漲8.96%。兩家投行都表示，Snap的強勁表現對Pinterest來說是個好兆頭。

Snap的財報證明了廣告客戶也能在臉書和谷歌等大型平台之外下單。臉書股價上漲4.17%，而谷歌上漲2.25%。