紓困談判反覆 股指由升轉跌

美聯社

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)和財政部長米努勒(Steven Mnuchin)繼續就新的財政紓困 方案進行談判，股市小跌。

道瓊工業平均指數 下跌97.97點或0.35%收2萬8210.82點，盤中曾上逾百點。史坦普500指數下跌7.56點或0.22%收3435.56點。那斯達克綜合指數下跌31.8點或0.28%收1萬1484.69點。

波洛西說，希望雙方21日晚間能解決新冠病毒援助法案的「爭議條款」。前一日白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)表示，波洛西和米努勤在紓困談判方面取得「良好進展」。但他補充說，在達成協議之前「還有長路要走」。

StoneX全球市場策略師阿巴斯(Yousef Abbasi)表示：「股市似乎在鑽選前達成紓困談判的死胡同。」「共和黨參議員已經拒絕任何比他們的『縮水協議』金額還大的提議，並且所有跡象顯示，選前達成紓困協議仍有很長的路要走。」

高盛 (Goldman Sachs)經濟學者菲利普斯(Alec Phillips)指出，「最大的問題仍未解決，而且協議似乎仍遠在天邊。」「由於歧見太深，時間太短，波洛西和米努勤似乎不太可能在選前達成協議。更重要的是，即使未來幾天可能達成原則性協議，看來似乎可能，但其實不然，在選前不太可能通過。」

即使白宮和民主黨達成協議，參議院多數黨領袖麥康諾也需要時間將該法案提交參議院。據據麥康諾在一次私人午餐會上向核心小組表示，他建議不支持紓困法案，因為擔心在選前幾天完成立法會分裂共和黨。

監管25億元資產的Bahnsen Group首席投資策略師邦森(David Bahnsen)表示：「有關紓困方案的來回政治討論以及持續的選舉不確定性，為股市提供了短期不安的額外理由。」「不太有市場參與者會真的懷疑財政救濟法案即將到來。問題只在於何時，以及內容為何。」

Netflix下跌6.92%，該公司上季獲利和新增訂戶數未達預期，令人失望。高盛和波音在道指成分股中表現最差，分別下跌2.46%和2%。

但這些幅被Snap抵銷，由於上季業績優於預期，股價飆升28.3%至歷史新高，帶動臉書、推特和谷歌母公司Alphabet隨之走高，分別上漲4.17%、8.35%和2.25%。德意志銀行分析師在報告中表示，Snap的業績暗示「網路廣告的大金礦」。