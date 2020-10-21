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比特幣漲到一年多新高 因這個支付平台將可使用加密幣

編譯林奇賢／綜合外電
PayPal擬開放消費者透過他們的PayPal帳戶購買並使用加密貨幣。路透
PayPal擬開放消費者透過他們的PayPal帳戶購買並使用加密貨幣。路透

美國支付業者PayPal擬開放消費者透過PayPal帳戶購買並使用加密貨幣。Paypal股價21日早盤應聲大漲逾4%，比特幣也應聲漲到一年多來最高。

PayPal 21日宣布，該公司將推出一種讓客戶在PayPal錢包內購買、持有，及出售特定加密貨幣的方式，預定數周內會在美國推出。

彭博資訊報導，比特幣21日在紐約早盤曾大漲4.9%，至12,488美元，為去年7月來最高。其他加密幣漲幅更大，例如萊特幣漲11%，比特幣現金漲8%。

PayPal用戶起初將能購買比特幣、乙太幣、比特幣現金，以及萊特幣。PayPal打算在明年上半年將這個功能引進旗下行動支付應用程式（App）Venmo與特定國際市場。

PayPal用戶明年初起就能使用加密貨幣，向與PayPal合作的商家購買商品或服務。PayPal表示，「消費者將可以立刻把選定的加密幣餘額兌換成法定貨幣，幣值明確且無需附加費用」。PayPal認為此舉將「大幅提升加密幣的實用性」。

PayPal也表示，已獲紐約州金融服務廳（NYDFS）的有條件加密幣營業執照BitLicense。

PayPal執行長舒爾曼（Dan Schulman）表示，PayPal渴望與世界各地的央行和監管機構合作，該公司會提供支持，並對數位貨幣未來在全球金融與商務界所扮演的角色，做出有意義的貢獻。

貨幣 比特幣 紐約州

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