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新冠肺炎強化自動化浪潮 威脅多達8億個工作

編譯林奕榮／綜合外電
新冠疫情加速各國企業自動化與數位化轉型的腳步，專家估算，這波潮流將威脅全球8億個工作。 （路透）
新冠疫情加速各國企業自動化與數位化轉型的腳步，專家估算，這波潮流將威脅全球8億個工作。 （路透）

官方數據和企業訪調均顯示，新冠肺炎疫情加速了各國企業的自動化和數位化轉型腳步，經濟學家估算，這波自動化潮流將威脅全球多達8億個工作。

麻省理工學院（MIT）未來工作專案組執行長雷諾茲表示，在新冠疫情期間，病毒傳播「已加快採用機器人和其他技術的速度，我們可以合理推測，一些公司已學會如何以較少的勞工維持原有的生產力，而且不會走回頭路」。

在全球貿易下滑之際，許多國家與機器人和自動化相關產品的貿易量和產量，卻是逆勢增加。根據美國國際貿易委員會（ITC）顯示，今年1至8月美國進口商品較去年同期萎縮11%，工業機器人的進口卻攀升5%。歐元區的特殊用途機械和起重與搬運設備（包含工業機器人）生產，表現也勝過其他產業，尤其是汽車製造領域。

顧問公司麥肯錫近來訪調企業高管發現，過去幾個月來，企業與客戶數位互動的程度堪比之前數年，改採數位和科技的速度是疫情爆發前的25倍。

彭博經濟學家估算，自動化技術的長足進展，將大幅影響全球諸多產業的工作，而這些產業占全球整體勞動力的近25%，這代表多達8億人面臨工作不保的風險。

彭博經濟學家指出，工作可分為能較輕易被機器取代的單純例行工作、及需要複雜思考與人際互動的工作，雖然機器人取代人類工作的趨勢過去幾十年來持續發展，但隨著人工智慧（AI）、機器人技術的進步，這股趨勢正在加速。

報告指出，波斯灣合作理事會成員國、捷克、斯洛伐克和日本最容易受到自動化的衝擊，因為這些國家有很大一部分的勞動人口，都從事單純例行工作，例如日本的醫療照護人員、捷克與斯洛伐克的工作勞工，以及較仰賴廉價勞力、而非機器從事例行工作的波灣國家。

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