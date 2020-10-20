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Netflix新增用戶和EPS未達標

記者張大仁／綜合報導
Netflix上季新增用戶數未達目標。（路透）
Netflix上季新增用戶數未達目標。（路透）

Netflix的2020年第3季財報未能達到分析師對每股獲利(EPS)和全球付費訂戶淨增數的預期，但營收超出預期。

該公司每股獲利1.74元，低於Refinitiv共識估計的2.14元。營收64.4億元，超過Refinitiv預測的63.8億元。全球付費淨增新訂戶數量為220萬，低於FactSet預估的357萬。

Netflix在致股東信中表示，用戶成長放緩大致符合預期。去年同季Netflix新增680萬訂戶，而上季面臨全球新冠大流行的影響。

該公司將成長放緩歸因於其「創紀錄的上半年業績」。在新冠疫情初期，該股被認為是不錯的買進標的，因為居家避疫令讓消費者開始尋找打發時間的方法。

Netflix預測第4季付費訂戶淨增600萬，仍遠低於2019年第4季的880萬戶。

該公司在給股東的信中寫道：「新冠疫情及其影響繼續讓預測變得非常不確定，但是隨著全球可望在2021年復甦，預計成長將恢復到新冠疫情前水平。」

亞太地區訂戶增加是最大助力來源，占新增訂戶數的46%。

Netflix指出，「我們對該地區的成長深感欣慰，尤其是在南韓和日本的寬頻家庭用戶中取得兩位數的滲透率。」

Netflix表示，即使由於全球關閉導致影片製作延誤，但仍預計明年推出的Netflix原創作品數量仍將同比增加。該公司表示，將開始重新製作其部分最受歡迎的作品，像是「怪奇物語」(Stranger Things)。

該公司的自由現金流連續3季保持正成長，2020年前9個月達到22億元。它表示，隨著製作重啟，預計第4季自由現金流將略有下降。預計2020年全年自由現金流將達約20億元，由之前預估的收支平衡調升至正成長。對2021年自由現金流的預測則由負10億元調升至收支平衡。

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