紓困談判有進展 道指上揚逾百點

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眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)暗示民主黨 和白宮在就新的財政紓困 協議談判取得進展後，股指上揚。

道瓊工業平均指數 上漲113.37點或0.4%收2萬8308.79點，盤中一度上漲逾300點。史坦普500指數上漲16.2點或0.47%收3443.12點。那斯達克綜合指數上漲37.61點或0.33%收1萬1516.49點。

受惠經濟重啟的個股普遍反彈，嘉年華(Carnival Corp.)和美國航空分別上漲3.29%和1.91%，Kohl’s大漲6.72%，而Nordstrom上揚1.15%。

波洛西發言人漢米爾(Drew Hammill)表示，波洛西和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)在19日下午討論新紓困方案的電話會議中「分歧繼續縮小」。

波洛西20日表示，雙方在談判中均取得進展，「希望今天結束時能有最後結果。」「但是我對此很樂觀。」

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)。(美聯社)

波洛西18日給川普政府48小時的時間，以在11月3日大選前達成全新紓困協議。然而，她20日就48小時時限指出：「這不是說今天我們必須達成協議，而是提出各自的內容，以進入下一步討論。」

Fundstrat Global Advisors創始人兼研究部主管李湯姆(Tom Lee)在報告中表示：「在接下來24小時內，可能最重要問題是有關財政紓困方案的最終結果。」「就算股市可能認為意義不大，因為它可能在大選後才達成協議，但對於那些即將退休的美國人來說，這是個大問題。因此，我們認為達成協議非常重要。」

在7月底CARES法案到期後，新紓困方案的談判已經持續數月之久。自那時之後，就業成長放緩，但消費者支出仍在繼續復甦。但是，部分指標顯示，龐大的經濟援助計畫提供的儲蓄開始用罄。

眾議院民主黨通過另外兩項紓困法案，共和黨控制的參議院沒有跟進，參議院將在本周稍後就5000億元的指定救濟方案進行投票。眾議院民主黨的最新方案是2.2兆元，而白宮的對案金額最近幾周已攀升至約1.9兆元。

Delos Capital Advisors首席投資策略師史密斯(Andrew Smith)表示，本周未能達成紓困協議不會讓經濟重新陷入衰退，但會讓復甦更加艱難。「我們不認為不達成紓困協議就會阻撓新的商業周期，但我們的確相信如果達成紓困協議，將有助於推動經濟向新方向發展。商業周期會比目前預期要快得多。」

在Moderna CEO告訴《華爾街日報》，如果該公司的新冠病毒疫苗可以在11月的臨時試驗中取得正面成果，那麼該疫苗即可在12月緊急動用，該股也因此上漲。

道指的另一個成分股Travellers上漲5.43%，得益於上季業績優於預期。該公司每股獲利3.12元，營收77.7億元。高於接受Refinitiv調查的分析師平均預期的每股獲利3.03元和銷售額75.5億元。