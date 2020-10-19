公用事業類股 不宜追高

今年股市表現最差的一項產業正在扭轉局面。史坦普500指數 公用事業類股在9月和10月表現最佳，目前正在接近關鍵的多頭門檻，即50日移動均線升破200日移動均線。

對圖表分析師 來說，突破這些均線通常代表該指數還有更多上漲空間。但是某位分析師認為，黃金交叉應該被看作是參考而不是買入訊號。

Newton Advisors總裁兼創始人紐頓(Mark Newton)表示：「從歷史上看，最好將其視為一種優勢或劣勢，而不是作為交易訊號。」「當股市開始轉向防禦型時，就要特別注意這種現象。因為它通常會在股市高點附近發生。」

紐頓指出，由於數周後即將舉行總統大選，而且紓困 方案的對話仍在進行中，不確定性仍然比比皆是。

但他指出，就上月XLU公用事業精選SPDR基金走勢圖來看，「它已升至3月來最高水平。」「過去一個月已經超越科技股走勢。因此，總的來說，當許多人還在關注科技股並認為第4季可能會大漲時，通常此刻轉入防禦型類股是完全可能的。」

Laffer Tengler Investments首席長騰格勒(Nancy Tengler)並不看好公用事業類股最近的反彈。她說：「我寧願錯過短期交易，因為如果回顧一下它過去的表現，其股利和獲利成長遠低於許多其他類股。」

騰格勒的首選替代選擇是晶片製造商德州儀器(TI)和博通(Broadcom)，兩支股票「獲利率水平都相同或高於XLU，股利增幅往往可達20%至50%間，並且它們表現明顯優於大盤，而過去5年公用事業表現幾乎只有它們的一半。」