需求高漲 二手皮卡車價創新高

年初停產加上居家限令，讓二手皮卡需求大增。（路透）

對住在華盛頓州Spokane的施密特(Chuck Schmidt)來說，跋涉1579英里並飛越5個州只為了買一輛2017年分的雪佛蘭Silverado 1500，旁人可能會認為實在是件無腦的作法。他以2萬2000元自密蘇里州Lee Summit的Adams Toyota買下3年中古車Silverado。

施密特千里迢迢購車，汽車 經銷商亞當斯(Scott Adams)一點也不感到驚訝。他說：「我們每月至少有2到3位來自遙遠的客戶。」

二手車 是目前汽車產業最熱門的市場，尤其是全尺寸皮卡車的需求過高，無論價格為何，有些買家都甘願在數百英里以外買單。

與新冠疫情有關的兩項因素是造成這股趨勢的原因。首先，當病毒在3月和4月在北美各地蔓延時，汽車製造商關閉了從加拿大到墨西哥的所有工廠，從而嚴重壓抑了包括全尺寸皮卡在內的新車供應。

然後，隨著美國 度過最初的大流行，許多過去沒有車的人決定該是購車的時候，無論是房車、卡車或越野車，這樣就可以自己開車而不必依靠大眾運輸或共乘。結果是：某些特定車型大受歡迎，像是全尺寸皮卡車。

KAR Global Analytics Research首席經濟學者肯托斯(Tom Kontos)追踪二手車批發價格已有20多年的歷史，他認為這是他生平見過的最熱門的市場。

他說：「在兩個月時間裡，車價從兩位數跌幅變為兩位數漲幅，並自6月以來一直保持高位。」KAR Global在8月的報告中指出，全尺寸皮卡的平均售價創下2萬1557元的歷史新高。自2月以來上漲5166元，漲幅為31.5%。

車商亞當斯說，二手皮卡車價格飆升程度驚人，有些二手車型現在售價甚至超過同類新車。「但人們願意為此買單，因為這正是他們想要的。」