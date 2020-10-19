我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

需求高漲 二手皮卡車價創新高

記者張大仁／綜合報導
年初停產加上居家限令，讓二手皮卡需求大增。（路透）
年初停產加上居家限令，讓二手皮卡需求大增。（路透）

對住在華盛頓州Spokane的施密特(Chuck Schmidt)來說，跋涉1579英里並飛越5個州只為了買一輛2017年分的雪佛蘭Silverado 1500，旁人可能會認為實在是件無腦的作法。他以2萬2000元自密蘇里州Lee Summit的Adams Toyota買下3年中古車Silverado。

施密特千里迢迢購車，汽車經銷商亞當斯(Scott Adams)一點也不感到驚訝。他說：「我們每月至少有2到3位來自遙遠的客戶。」

二手車是目前汽車產業最熱門的市場，尤其是全尺寸皮卡車的需求過高，無論價格為何，有些買家都甘願在數百英里以外買單。

與新冠疫情有關的兩項因素是造成這股趨勢的原因。首先，當病毒在3月和4月在北美各地蔓延時，汽車製造商關閉了從加拿大到墨西哥的所有工廠，從而嚴重壓抑了包括全尺寸皮卡在內的新車供應。

然後，隨著美國度過最初的大流行，許多過去沒有車的人決定該是購車的時候，無論是房車、卡車或越野車，這樣就可以自己開車而不必依靠大眾運輸或共乘。結果是：某些特定車型大受歡迎，像是全尺寸皮卡車。

KAR Global Analytics Research首席經濟學者肯托斯(Tom Kontos)追踪二手車批發價格已有20多年的歷史，他認為這是他生平見過的最熱門的市場。

他說：「在兩個月時間裡，車價從兩位數跌幅變為兩位數漲幅，並自6月以來一直保持高位。」KAR Global在8月的報告中指出，全尺寸皮卡的平均售價創下2萬1557元的歷史新高。自2月以來上漲5166元，漲幅為31.5%。

車商亞當斯說，二手皮卡車價格飆升程度驚人，有些二手車型現在售價甚至超過同類新車。「但人們願意為此買單，因為這正是他們想要的。」

汽車 二手車 美國

上一則

紓困案+病例增 道指跌逾400點

下一則

公用事業類股 不宜追高

延伸閱讀

花旗集團非洲裔高官麥奎爾辭職 計畫參選紐約市市長

花旗集團非洲裔高官麥奎爾辭職 計畫參選紐約市市長
民主黨市長參選人 拒白思豪背書

民主黨市長參選人 拒白思豪背書
民主黨市長參選人 紛聲明不要白思豪背書

民主黨市長參選人 紛聲明不要白思豪背書
前市長丁勤時夫人12日逝世 享壽89歲

前市長丁勤時夫人12日逝世 享壽89歲

熱門新聞

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

克魯曼：新刺激方案卡關 除川普外更要怪此人

2020-10-14 15:05
美國總統選舉結果可能出現爭議的機率日增，專家勾勒了三種可能情境，其中以法律戰情境對股市的衝擊最大。圖為現任川普（左）與民主黨提名人白登的首場辯論。美聯社

美大選後可能出現三種爭議情境 股市最怕這一種

2020-10-15 13:44
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

紓困案+病例增 道指跌逾400點

2020-10-19 16:32
亞馬遜的Prime Day從13日開始起跑，為期2天的活動將是一年中最大的網購日。(美聯社)

疫苗試驗喊停 股指止四連漲

2020-10-13 16:27
Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

2020-10-17 07:06
科技股跑贏大盤，同時投資人密切關注華盛頓的紓困案談判，股市大漲，(美聯社)

科技股帶頭大漲 那指創月來新高

2020-10-12 16:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救

亞裔男掛16樓外「以死相逼」要見川普 經13小時協商獲救
厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　

厲害！美14歲少女發現潛在新冠療法 奪3M青年科學家獎　
Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅

Dyson夫婦為何急脫手豪宅？虧近900萬還賠上重稅
網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導

網站爆料：朱利安尼提供杭特白登電郵 福斯新聞拒報導
移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢

移民家族8人染疫亡 醫療費欠百萬 美國夢成噩夢