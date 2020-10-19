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以為鏡頭關了 「紐約客」作家視訊會議自慰 被炒了

紓困案+病例增 道指跌逾400點

記者張大仁／綜合報導
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)
眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。(美聯社)

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)在總統大選前設下全新新冠病毒紓困措施關鍵截止日期，加上新冠病例數上升，股票大跌。

道瓊工業平均指數下跌410.89點或1.44%收2萬8195.42點，盤中道指一度上漲100多點。史坦普500指數下跌56.89點或1.63%收3426.92點。那斯達克綜合指數下跌192.67點或1.65收1萬1478.88點。

道指和史指同創9月23日來最糟單日走勢。那指則是10月2日來最差，也是2019年8月來首度5連跌。

亞馬遜、Alphabet、蘋果和微軟全都下跌至少2%，臉書下跌1.7%。能源和科技是史指表現最差類股，分別下跌2.1%和1.9%。

波洛西18日給川普政府48小時時間，以在11月3日大選前達成紓困協議。波洛西和財政部長米努勤(Steven Mnuchin)19日晚間也將發言。

然而，《華盛頓郵報》引述消息人士的話報導，波洛西與政府間的協議並非「可能成真」，讓主要平均股跌至當日低點。

富國銀行投資研究所(Wells Fargo Investment Institute)資深全球市場策略師雷恩(Scott Wren)表示：「我們將繼續對與紓困政策有關的任何談話高度關注。」「股市從3月低點反彈至今，動力一直是期待疫苗誕生、聯準會的寬鬆政策和財政紓困案等輪番上車。」

他說：「這三點都很重要，但其中之一已經不支，或者至少是搖擺不定。」

民主黨和共和黨已經談判數周以尋求新的紓困方案。但是，在金額以及範圍方面陷入分歧，使談判變得更加複雜。

Fundstrat Global Advisors華盛頓政策策略師布洛克(Tom Block)認為，川普政府與波洛西可能會達成協議。他在給客戶的報告中說：「雙方似乎都有完成協議的壓力。」「如果川普敗選或共和黨失去參議院多數席位，跛鴨狀態可能不利。較安全的看法似乎是現在馬上通過法案，或者是如果民主黨橫掃府院，然後在2021年初推出更多紓困措施。」

同時，全球新冠病毒病例達到4000萬，也抑制了多頭情緒。

約翰霍普金斯大學數據顯示，截至16日，新冠病例在38州中增加5%以上。全美每日平均病例數較上周增加超過16%，達到近5萬5000例。歐洲的新冠病毒感染數每天增加約9萬7000例，比前周增加44%。全球新冠病毒病例也上升到超過4000萬。

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