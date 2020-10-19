市場仍看好紓困方案過關 美股道瓊早盤漲近100點

市場看好紓困方案過關，帶動美股早盤上漲。(路透)

儘管美國 新冠肺炎疫情 升溫，但投資人認為政府有望達成紓困方案，帶動美股19日早盤上漲，道瓊工業指數 漲91.52點或0.32%、標普500指數漲0.38%、那斯達克指數漲0.54%、費城半導體指數漲0.72%、台積電ADR漲1.9%。

CNBC報導，眾議院議長波洛西辦公室17日晚間表示，波洛西給予川普政府48小時期限，好趕在11月3日的總統大選前達成新一輪刺激方案。波洛西與財長米努勤上周末仍持續對話，雙方已同意今（19）日繼續磋商。

中國經濟持續復甦，也提振市場情緒。全球第二大經濟體大陸今年第3季國內生產毛額（GDP）成長4.9%，落在市場預期低標，但仍凸顯經濟前景改善。

全球新冠肺炎確診病例19日升抵4000萬例，使市場樂觀情緒蒙塵。財經網站CNBC分析約翰霍普金斯大學的數據，顯示截至上周五（16日）全美共有38州確診病例增加5%以上，單日確診則逼近5.5萬例，比上一周增加逾16%。歐洲每日新增病例也增加約9.7萬例，比上一周激增44%。

標普500指數和道瓊工業指數上周五（16日）雖收高，但之前已連續三日下跌。那斯達克綜合指數上周更以連續四日下跌作收，為9月以來首見。

投銀Jefferies策略師哈密德說，近幾周市場擔憂的各項因素依舊存在，「美國即將舉辦總統大選，財政刺激方案仍是近期的關鍵催化劑，疫情的發展仍對較長期前景至關緊要。」哈密德表示，未來數周將發生許多事，而事態如何演變，將大幅改變總體經濟情勢。