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歐洲ESG基金五年內將超越傳統基金 規模估達9兆美元

編譯洪啟原／綜合外電
PwC的最新研究顯示，歐洲永續投資商品的資產規模，預料未來五年可攀抵9兆美元，屆時將超越傳統基金。路透
PwC的最新研究顯示，歐洲永續投資商品的資產規模，預料未來五年可攀抵9兆美元，屆時將超越傳統基金。路透

最新研究顯示，歐洲永續投資商品的資產規模，預估在未來五年可望達到7.6兆歐元(約9兆美元)，超越傳統基金；投資人日益注重包括氣候變遷和社會不平等在內的風險，幫助這些投資策略躍身主流。

所謂的「環境、社會與公司治理」（ESG）投資，目標是挑選類股時超越傳統財務指標，這種投資以往是基金管理業的利基領域。

但根據PwC的研究，在最好的狀況下，歐洲ESG基金的資產規模到2025年將三級跳，在歐洲基金部門的占比也將從15%跳增至57%。

這項轉變也將對歐洲企業造成重大影響，包括把資金導向永續活動，迫使企業揭露相關資訊，公布企業經營對環境的影響，以及如何對待員工等。然而，投資人也可能遇到「漂綠（green washing）」等狀況，例如基金經理人誇大他們的ESG憑證，試圖在市場分一杯羹。

共同撰寫這項研究的卡赫表示，ESG基金出現爆炸性成長，是歐盟（EU）從35年前成立可轉讓證券集合投資計畫（UCITS）以來，對歐洲資產管理最重要的一次變革。

卡赫說：「這代表百年難得一見的機會，不只對資產管理產業，對整個歐洲大陸的未來發展更是如此。」

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