美股撐住連三周漲勢 別指望科技大咖財報超標再掀漲勢

Netflix下周二盤後公布上季財報，率五大科技股之先打頭陣。路透

美國 股市周五以小漲結束震盪的一周，在美國數州新冠肺炎病例創新高的陰影下，投資 人並未因為企業財報亮麗而受鼓舞，似預告接下來陸續發布財報的重量級科技股，也難再掀新一波漲勢。隨美國大選剩下不到三周，投資人預料美股仍會持續震盪。

威斯康辛州、俄亥俄州、北卡羅萊納州在內的美國九個州公布新增病例創下新高，全美國單日新增病例兩個月來首度突破6萬人，受此消息影響，道瓊工業指數 周五尾盤收斂漲幅，終場上漲112.11點，收在28606.31點。史坦普500指數漲不到0.1%，那斯達克綜合指數跌 0.4%。不過，美股三大指數周線仍撐住連三周漲勢，道瓊和史坦普各漲0.1%和0.2%，那斯達克漲0.8%。

費城半導體指數周五跌0.5%，一周保住不到0.1%的漲勢。台積電ADR周五跌1.6%，周線跌2.3%。

美股周一上漲，之後連續三個交易日下跌。摩根大通資產管理公司策略師金柏爾（Hugh Gimber）認為，這反映「景氣復甦容易的階段已過」，而本季成長展望「偏向下坡」。

Lazard 資產管理公司證券主管坦普爾（Ronald Temple）說：「市場很明顯擔心美國疫情再度復熾，我擔心這會成為目前到年底的阻力。」

在這樣的疑慮之下，史坦普500指數成份股已公布財報的企業中，多達86%超出分析師預期，這將是彭博1993年追蹤此一數據以來最佳表現。但公布財報企業隔天的股價反而平均下跌2% ，也因此史坦普500指數本周表現平平。

Cetera金融集團投資總監高曼（Gene Goldman）說：「一部分是因為不確定性，一部分是預期已被反映在股價上。」他說：「唯一可以將獲利再拉高的是V型復甦。而我們確信目前處於U型復甦。病毒的影響持續不退，華府的不確定性，以及缺乏刺激措施，會讓經濟放緩一段時間。」

Netflix、特斯拉、英特爾下周將接連公布財報，下下周又是蘋果（Apple）、亞馬遜、Alphabet、微軟、臉書等大型科技股的財報。

多數投資人雖認為財務和財報均佳的大型科技股，仍將是疫情不確定性下的首選，但因本益比偏高，也有投資人建議分散風險。瑞銀分析師即建議由大型科技股轉進半導體股，因為這類股對經濟復甦較為敏感。法國興業分析師也認為，新冠肺炎疫苗若有突破進展，也可押注會因經濟復甦受益的價值股和景氣循環股。