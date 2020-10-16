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亞馬遜會員日 花旗指不理想

記者張大仁／綜合報導

花旗分析師發布的最新報告顯示，受新冠大流行影響而延後舉行的亞馬遜會員日(Prime Day)銷售數字可能比去年更讓人失望。

花旗檢視了市場研究公司SameWeb收集的網路流量訊息，發現2020年會員日的網路流量同比基本持平，而2019年時則增加近8%。

花旗分析師指出，與過去的說法相比，亞馬遜今年與會員日業績相關的談話也被淡化了。亞馬遜只透露，今年會員日為第三方賣家提供了推動力道，在其網路市場為中小型企業創造超過35億元的銷售額。

這種說法與以往完全不同。花旗分析師指出，2016年至2019年之前的會員日，亞馬遜總是宣稱是「歷來最佳」或「亞馬遜史上最大的購物活動」。

花旗分析師說：「根據亞馬遜新聞稿的說法和相關網站的數據，看來2020年Prime Day並不是史上最大。」

分析師們列舉了可能導致會員日交易疲軟的幾個因素，包括由7月延至10月、新冠疫情以及臨近假日購物季引起的消費者行為改變。

花旗分析師表示，即使事實證明會員日讓人失望，但亞馬遜仍受惠於因新冠疫情加速的網路購物轉型。會員日和假日購物熱潮預計將助推亞馬遜第4季業績創下新紀錄。

亞馬遜 分析師 疫情

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