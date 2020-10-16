零售數據勝預期 道指中止連3跌
道瓊工業指數16日收漲，是4個交易日以來的首次上揚，因交易員為強勁的美國消費者數據歡呼。
道指上漲112.11點或0.39%收2萬8606.31點。史坦普500指數上漲0.47點或0.01%收3483.81點。那斯達克綜合指數下跌42.32點或0.36%收1萬1671.56點。道指和史指連升3周，那指則是連升4周。
主要股指盤中大漲，但尾盤因大型科技股走跌而縮小漲幅。
商務部表示，9月美國零售額成長1.9%，輕鬆超過《道瓊》(Dow Jones)估計的0.7%。不計汽車，銷售額成長1.5%，也優於0.4%的估計值。
Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「經濟繼續顯示出實力，但仍需再擴大。」「對於那些仍有工作的人來說，經濟一直在恢復。」
他說：「問題是如果初請失業金人數繼續上升，零售額是否會繼續讓人驚訝地增加。」
波音領漲道指，上漲1.89%，歐洲航空監管機構指波音737 Max機型已可安全飛行。與此同時，輝瑞製藥(Pfizer)上漲3.83%；該公司表示，一旦在11月下旬達到預期中的某些安全目標，便會申請緊急使用其新冠疫苗。與此同時，由於對會員日活動的銷售感到擔憂，亞馬遜股價下跌1.98%。
公用事業和工業類股是史指表現最好的類股，分別都上漲超過1%。
進一步的新冠紓困措施不確定性以及人們擔心全球新冠病例增加影響，華爾街本周備受影響。華府國會議員對達成紓困協議一直舉棋不定。與此同時，英國政府宣布對倫敦施加更嚴格的新冠疫情限制；而法國政府本周初宣布，由於病例數量激增，公共衛生進入緊急狀態。德國還宣布了遏制病毒傳播的新規定。
MRB Partners策略師在最新報告中寫道：「全球股市繼續波動，讓原本對未來經濟會更好的憧憬因失控的新冠疫情而陷入掙扎，並且跡象顯示經濟反彈正在減弱。」「空前的政策行動支持經濟活動並提高風險資產價格，但不足以促進經濟自我擴張。」
報告指出：「經濟復更有待成功的新冠療法和疫苗，而本周兩者都只有不利消息。」
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