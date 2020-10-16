零售數據勝預期 道指中止連3跌

美聯社

道瓊工業指數 16日收漲，是4個交易日以來的首次上揚，因交易員為強勁的美國 消費者數據歡呼。

道指上漲112.11點或0.39%收2萬8606.31點。史坦普500指數上漲0.47點或0.01%收3483.81點。那斯達克綜合指數下跌42.32點或0.36%收1萬1671.56點。道指和史指連升3周，那指則是連升4周。

主要股指盤中大漲，但尾盤因大型科技股走跌而縮小漲幅。

商務部表示，9月美國零售額成長1.9%，輕鬆超過《道瓊》(Dow Jones)估計的0.7%。不計汽車，銷售額成長1.5%，也優於0.4%的估計值。

Prudential Financial首席市場策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「經濟繼續顯示出實力，但仍需再擴大。」「對於那些仍有工作的人來說，經濟一直在恢復。」

他說：「問題是如果初請失業金人數繼續上升，零售額是否會繼續讓人驚訝地增加。」

波音領漲道指，上漲1.89%，歐洲航空監管機構指波音737 Max機型已可安全飛行。與此同時，輝瑞製藥(Pfizer)上漲3.83%；該公司表示，一旦在11月下旬達到預期中的某些安全目標，便會申請緊急使用其新冠疫苗。與此同時，由於對會員日活動的銷售感到擔憂，亞馬遜股價下跌1.98%。

公用事業和工業類股是史指表現最好的類股，分別都上漲超過1%。

進一步的新冠紓困 措施不確定性以及人們擔心全球新冠病例增加影響，華爾街本周備受影響。華府國會議員對達成紓困協議一直舉棋不定。與此同時，英國政府宣布對倫敦施加更嚴格的新冠疫情限制；而法國政府本周初宣布，由於病例數量激增，公共衛生進入緊急狀態。德國還宣布了遏制病毒傳播的新規定。

MRB Partners策略師在最新報告中寫道：「全球股市繼續波動，讓原本對未來經濟會更好的憧憬因失控的新冠疫情而陷入掙扎，並且跡象顯示經濟反彈正在減弱。」「空前的政策行動支持經濟活動並提高風險資產價格，但不足以促進經濟自我擴張。」

報告指出：「經濟復更有待成功的新冠療法和疫苗，而本周兩者都只有不利消息。」