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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

全球市場近期得過三關 牽動匯率變化詭譎莫測

編譯湯淑君／綜合外電
美國11月將舉行總統大選，全球投資人正密切關注選情發展，但這並不是全球金融市場近期面臨的唯一挑戰。路透
美國11月將舉行總統大選，全球投資人正密切關注選情發展，但這並不是全球金融市場近期面臨的唯一挑戰。路透

世界最大經濟體美國下月將舉行總統大選，全球投資人正密切關注選情發展，但這並不是全球金融市場近期內面臨的唯一挑戰。

財經網站MarketWatch報導，英國避險基金Toscafund Asset Management首席經濟學家薩伏里（Savvas Savouri）指出，近期內全球金融市場面臨三大不確定因素，而且攤牌時刻都近在眼前。除美國大選外，另外兩個也讓市場忐忑不安的重大事件是：歐盟與英國的貿易協商，以及美國與中國的匯率緊張局勢。

一，美國大選結果

薩伏里並不懷疑美國前副總統白登可望勝選，但與眾不同的是，他認為白登政府上台後可能轉而走「激進」的社會改革路線。

他說：「白登現年77歲，可能只選一任，照理說不會指望有第二任。那麼，在他第一任、也是唯一的任期，將面臨民主黨內『激進自由派』（free radicals）爭奪順位的卡位戰，而我們都明白『自由激（基）』是『不穩定的分子』。認為選後局勢仍會是大同小異的人，應該牢記這點。」

薩伏里預期，民主黨若是大獲全勝，將展開一場「國會猛攻」，全力展開反托辣斯攻勢設法拆解科技巨人、收緊監管法規，並且調高企業稅率。

倘若白登果真勝選，薩伏里預料，黃金、大宗商品和國內消費必需品股會漲，但美元、美國公債、科技股、美國不動產投資信託（US REITs）和景氣循環股會下跌。

若是川普勝選，薩伏里認為，美國在稅務和監管方面將大致維持現狀，美元同樣會跌，金價也同樣會漲。最大不同點是科技股可望持續上漲。

二， 英歐貿易協議

至於第二個變數，是英國脫歐能否和平解決，這也會對金融市場產生重大影響。

薩伏里表示，他始終認為英國脫歐爭議能和平化解；但可能要到最後關頭，歐盟和英國才會達成貿易協議。

若是如此，他預期英鎊將「跳空而上」，可能一舉漲破1.30歐元和1.60美元價位，顯示之前規避風險的國際資金回流英國。

三，美中匯率緊張

笫三個可能改變市況的發展，依照薩伏里推斷，是中國可能選擇放手讓人民幣自由浮動。

薩伏里指出，新冠肺炎疫情危機對中、美國內市場都帶來重大衝擊，北京當局應該已警覺到保持中國大陸國內經濟強健的重要性。眼看歐美瘋狂印鈔票償債，北京當權者或許已明白，此刻中國手上握有「截至目前地表上最強的牌」（財政和貨幣政策子彈）可打，還外加人民幣。

但是，如果中國並沒有如他所料，讓人民幣幣值重估呢？他打趣說，那就可買紐西蘭的地下雕堡，或「罐頭食品」這類資產。

薩伏里表示，這三股浪潮都正「迅速接近最高潮」，每一個都變化莫測，結果都難以逆料，而無論結果為何，都將顯著導致「板塊轉移」。他說，所謂「板塊」，指的是所有資產價格最終賴以決定的因素：匯率。

美國 英國 中國

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