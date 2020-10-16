美9月零售數據大好 道瓊早盤漲逾100點

美國9月零售銷售表現優於預期，美股早盤上漲。 路透

在美國 強勁零售銷售數據推升下，美國股市16日早盤上漲，有望中斷已連續三天的跌勢。

道瓊工業指數 早盤上漲150點，或0.5%，報28,644點；標普500與那斯達克綜合指數漲幅0.3%-0.4%；費城半導體指數漲0.44%；台積電ADR則跌0.1%。

美國政府16日公布的數據顯示，9月零售銷售躍增1.9%，增幅遠高於分析師預期的0.7%。

此外，輝瑞藥廠（Pfizer）表示，將會在達成特定安全目標後，為其新冠病毒疫苗申請緊急使用，時間預計最快會在11月底。輝瑞股價 早盤漲1.67%。

同時，歐洲飛航監管機構也表示，波音公司先前停飛的737 Max飛機，已可以安全復飛。波音股價早盤大漲5.18%。

美股三大指數15日都以下跌作收，連續三天收黑，為三大指數近一個月來最長跌勢。

不過，道瓊和標普500指數15日都未收在當日低點，因為受金融和房地產等類股的回漲幫助。

美股本周走弱，主要原因在於美國新的刺激方案充滿不確定性，以及對全球疫情惡化的擔憂。

美國國會議員持續在刺激方案的談判進度上發出前後不一的訊號。美國財長米努勤15日說，白宮不會讓在新冠檢測預算目標上的意見分歧，阻撓與民主黨議員間的談判。