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低估值個股 尤具吸引力

記者張大仁／綜合報導

許多股票的交易價格遠低於過去5年和未來12個月遠期本益比。Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)表示，他特別看好其中一支個股：Tapestry。

雖然他擔心該精品品牌年底前可能會進一步裁員，而且該股並沒有向期待潛在反彈的投資人支付股利，但從技術面來看，它「很有吸引力」。

馬利說，「該股已突破兩個關鍵阻力位，目前正在測試第三個。第一個是200日移動均線，第二個是6月和8月的雙頂高點，並且都已突破，大約是在18元。」

他說，Tapestry在14日收於19.54元，已接近2018年以來的2年趨勢線，「如果它能突破第三阻力線並在大跌之後確認出現突破，將吸引市場上流動的大量動能資金。」「此外，還須值得注意的是，該股只收復大約三分之一的跌幅。比許多其他股票來得少。」

Tocqueville Asset Management財富管理部門投資組合經理人佩特里茲(John Petrides)也推薦另外2支個股：AT&T和Lennar。

他表示：AT&T「可產生大量現金流並在2年前與時代華納交易後還清債務，股票殖利率超過7%」。即使時代華納延後電影上映對AT&T來說是個問題，但這家電信巨頭還有另一個「搖錢樹」，也就是5G的推出。

他說：「隨著新版iPhone上市，將推升AT&T的行動業務，這是正面的因素。」「而且在零利率環境中投資人不斷尋求收入，從AT&T的估值角度來看無須投入太多。」

佩特里茲也點出一些推動Lennar業務發展的動力，其中包括因新冠疫情導致更多消費者從市區遷至郊區。

他說：「Lennar是房市優質的低成本生產商之一。」「低利率卻對購屋者更有利。隨著經濟復甦，低利率和遷往郊區趨勢，房產市場將風起雲湧，Lennar將別具吸引力。」

AT&T 利率 投資

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