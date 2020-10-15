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交易業績優 大摩營收超出預期10億元

記者張大仁／綜合報導

摩根史坦利(Morgan Stanley)第3季獲利和營收超出分析師的預期，得益於該公司華爾街交易業務的優異業績。

該行獲利較上年同期成長25%至27.2億元，或每股1.66元，高於接受Refinitiv調查分析師預測的1.28元。營收達117億元，較去年同期增加16%，比預期的106.4億元高出10億元。

大摩一直是華爾街最積極的收購者，今年耗資200億元用於收購，泛及各個部門。該公司的交易部門表現尤佳，產生的營收比分析師預期多出4億元，主要來自債券交易部門。

交易部門中，股票收入22.6億元，高於預期的21.9億元；固定收益收入19.2億元，也高出預期的15.9億元。

但是，該行的財富管理和投資管理部門也超出預期，營收分別都比預期多出2億元。財富管理營收46.6億元，FactSet估計為44.5億元。投資管理營收10.6億元，而預期為8.56億元。

CEO高曼(James Gorman)在財報聲明中說：「由於整個夏季股市持續活躍，讓我們可實現強勁的單季收益，我們平衡的業務模式繼續帶來穩定的高回報。」

財務長普魯贊(Jon Pruzan)在財報電話會議上說，該行固定收益交易業務營收創10年來最高的第3季，協助該公司今年以來總營收創下金融危機後的紀錄。

高曼也在電話會議上表示，該公司渴望最快2021年第1季重新開始回購股票，除非美國經濟崩潰。

高曼上任後強化財富管理部門，上周宣布以70億元收購Eaton Vance，擴大該行三大主業中最小的投資管理業務。今年2月則以130億元收購折扣經紀商E-Trade。

營收 投資 分析師

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