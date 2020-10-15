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紓困案+歐病例增 股指連跌3交易日

記者張大仁／綜合報導
由於新冠紓困協議前景仍不確定，歐洲各地的感染病例數也在增加，股指連跌3日。(美聯社)
由於新冠紓困協議前景仍不確定，歐洲各地的感染病例數也在增加，股指連跌3日。(美聯社)

由於新冠紓困協議前景仍不確定，歐洲各地的感染病例數也在增加，股指連跌3日。

史坦普500指數下跌5.33點或0.15%收3483.34點。那納斯達克綜合指數54.86點或0.47%收1萬1713.87點。道瓊工業平均指數消除盤中332點跌幅，下跌19.8點或0.07%收2萬8494.2點。

在英國《金融時報》報導法國和荷蘭正在批准一項歐盟遏制大型科技企業的計畫後，臉書下跌1.88%，亞馬遜下跌0.8%，微軟和Alphabet分別下跌0.54%和0.51%，蘋果下跌0.4%。但跌幅被金融股和能源股的上揚抵銷。摩根大通、摩根史坦利、花旗集團都漲逾1%，艾克林美孚和雪佛龍分別上揚0.9%和0.8%。

股指連續3個交易日下跌，是近月來最長。

瑞銀集團全球財富管理投資長海菲勒(Mark Haefele)指出，「隨著投資人面對一系列不確定因素，如嬌生停止測試後的疫苗供應時間、額外的財政紓困措施規模和時間，以及總統大選結果，股市未來幾周將持續波動，」「加上本周財報季開始、經濟的不均衡復甦，也加劇投資人的擔憂。」

財政部長米努勤(Steven Mnuchin)表示，他和川普總統正致力達成紓困方案，雖然在選舉前很難達成，但他們將會繼續努力。

他說，再次與眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)對話已經取得進展，特別是參考了民主黨的建議。但是他說，這也可能是民主黨人的「政治手段」，希望協議「全盤接受或免談」。

D.A. Davidson財富管理研究主管拉根(James Ragan)表示：「距大選還有兩個半星期時間，預計將會出現動盪。」「建議客戶堅持優質個股，並保持分散投資。」

同時，勞工部表示，前周首次申請失業救濟人數為89.8萬，高於《道瓊》估計的83萬。

面對財政援助不確定和經濟數據令人失望，以及歐洲新冠病例激增之外，投資人還承接一系列企業財報。

摩根史坦利(Morgan Stanley)第3季每股獲利1.66元，超過受Refinitiv調查分析師平均預期的1.28元。在交易部門業績強勁下，它創造117億元的營收，比預期高出10億元。大摩股價上漲1.36%。

Walgreens第4季獲利也優於預期，得益於藥房銷售成長。這家藥店連鎖店預計2021年獲利將以個位數增加，股價暴漲4.82%。

KKM Financial CEO奇爾伯格(Jeff Kilburg)指出，「這是新冠疫情下的第二個財報季，並且可以說這將是史上最重要的財報季之一。」「在全球投資人評估新冠大流行對經濟造成的實際損害之餘，人們只期望獲利不會像第2季那樣糟糕。」

他說：「如果財報季整體呈現正面結果，相信股市會再升高。」

隨著歐洲政府恢復限制以遏制第二波疫情傳播，股市情緒也受到抑制。法國已宣布進入公共衛生緊急狀態，英國已接近第二次全國封鎖。歐洲股市指數全面下跌。

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