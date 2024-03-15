今年首個天赦日「效力特強」 求財旺運步驟看這

今天是今年第一個天赦日，命理師楊登嵙分享祭祀方式。（圖／本報資料照）

3月15日是今年第一個「天赦日」，台灣命理師楊登嵙說，每年天赦日僅有5至7天，按照習俗，今天是向玉皇大帝懺悔的日子，祭祀可以旺財、補財庫、添好運，唯一禁忌是不宜殺生，今天最佳祭祀時間是清晨5時至下午3時，民眾可把握時間。

命理師楊登嵙說，古書有云「春赦戊寅夏甲午；戊申赦日喜秋逢；三冬甲子甚為吉；百事遇禍反為福；其日可以緩（刑獄）、雪（冤枉）、施（恩惠）」，可見「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。

楊登嵙說，天赦日是在四季當中天干配合地支而產生，天赦日每年只有5至7日，並不多見，今年第一個天赦日是3月15日（農曆2月6日），「效力特別大」。

他說，天赦日可在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都會特別靈感。

以下為祭祀方式：

時間：該日早上5點至下午3點。

供品：清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆（代表一年12個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙（天公金、福金、壽金、刈金、補運錢）、手寫懺悔文等物。

步驟：拜拜時，記得口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。