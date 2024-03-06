我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

85年前無人租屋給董家 加州華裔捐500萬助非裔「報答收留恩情」

Nvidia再創新高 兩董事賣股套現1.8億

女上班族有一症狀好害羞 快找泌尿科醫師治療改善

記者潘奕言／高雄即時報導
女性上班族頻尿、漏尿，醫師表示可能是「急迫性尿失禁」，首重生活方式調整，配合藥物或其他治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）
女性上班族頻尿、漏尿，醫師表示可能是「急迫性尿失禁」，首重生活方式調整，配合藥物或其他治療。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

30多歲的台灣李小姐是名OL，有個難以啟齒的困擾「頻尿」、「漏尿」，白天要跑廁所6、7趟，夜間也要起床上廁所2、3，嚴重影響工作及睡眠品質。泌尿科醫師李威明表示，這症狀可能是「急迫性尿失禁」，首重生活方式調整，配合藥物或其他治療。

李小姐工作忙碌，每天都有大小會議和工作任務，但她常工作到一半時有尿急感，趕到廁所前就忍不住漏尿，非常尷尬。夜間也常因尿意醒來，嚴重影響睡眠，不得不到泌尿科求醫，「我年紀還輕，為何就有頻尿、漏尿症狀？」

高醫岡山醫院籌設營運處泌尿科主治醫師李威明說，李小姐症狀可能是「急迫性尿失禁」，屬於膀胱過動症的一種，主要是與情緒壓力、膀胱神經功能失調有關，近來愈來愈多20到40歲年輕女大生或OL患有此症。

李威明說，急迫性尿失禁治療首重生活方式調整，包括減少咖啡、茶等利尿性食物、控制液體攝取量、定時排尿等。患者也應維持理想體重、多運動、多攝取高纖食物，減少便秘減輕膀胱壓力、多進行盆底肌肉訓練（凱格爾運動），提高尿道控制能力。

藥物治療可使用抗膽鹼藥物、β3-腎上腺接受體促進劑等來改善，其他治療方式包括，經皮脛骨神經電刺激治療（PTNS）、注射肉毒桿菌素等，由醫師就診斷結果施行。

李小姐透過藥物治療，日常生活作息和飲食調整，頻尿、漏尿症狀已大幅降低，工作效率及睡眠品質，都有顯著改善。

咖啡

上一則

參院報告：半數65歲以上年收頂多3萬 難維持退休前生活水準

下一則

藍色不憂鬱 暗色系粉刷更能營造居家舒適氛圍

延伸閱讀

婦人產後尿失禁 注射療法改善、不用動手術

婦人產後尿失禁 注射療法改善、不用動手術
矽谷通勤苦 註冊會計師宋燕：公交班次線路太少 對上班族不便

矽谷通勤苦 註冊會計師宋燕：公交班次線路太少 對上班族不便
吃南瓜子好處多 護心臟防結石還可助眠

吃南瓜子好處多 護心臟防結石還可助眠
威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

威廉王子籲止戰 以政府重提2大前提

熱門新聞

搜狐網列出有三大星座，用冷酷把自己包裝起來。示意圖。(圖／123RF)

最高冷的「3大星座」傲到骨子裡 第1名別人要直視都難

2024-03-02 19:05
3月中旬，三大生肖有望轉運，再熬幾天就能碰上百年一遇的財運。(本報資料照片)

轉運囉 三生肖3月中「遇百年難得財運」1類人事業愈滾愈大

2024-03-05 06:00
四大生肖3月開始財運將會如日中天、不缺錢花。示意圖。（路透）

四生肖3月起財運如虹：屬狗迎巔峰時刻 一類人有望財富自由

2024-02-28 01:58
圖／canva

天生鬼才 不愛學習卻能當學霸的「3大星座」讓人羨慕嫉妒恨

2024-03-01 23:01
根據萊坊（Knight Frank）2024年財富報告，大約未來十年會發生巨大的財富轉移潮，使得千禧世代成為「史上最富裕的一代」。（路透）

未來20年財富移轉潮 千禧世代將成為「史上最富裕的一代」

2024-03-01 03:10
一名網友透露，他用500元台幣購入這個明代出自「景德鎮」的瓷碗。（取材自臉書）

他砸16美元買下明代瓷碗 底部寫「大明成化年製的喔」

2024-03-04 04:10

超人氣

更多 >
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7