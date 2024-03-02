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男陰莖塞牙刷助興 「女上男下」途中折斷腫成茄子

TVBS新聞網／編輯 張君堯 報導
印尼有名男子為了助興，竟然將牙刷塞入自己的陰莖。(取材自unsplash.com/@alexpadurariu)
印尼有名男子為了助興，竟然將牙刷塞入自己的陰莖。(取材自unsplash.com/@alexpadurariu)

印尼有名男子為了助興，竟然將牙刷塞入自己的陰莖內，沒想到他某天在與女伴享受性愛時，陰莖內的牙刷竟被硬生生「折斷」，痛不欲生的男子這時居然還隱忍長達12個小時才就醫，所幸經過一個月的治療便恢復正常，整起事件曝光後引發網友討論。

每日郵報報導，這起發表在「國際外科病例報告雜誌」（International Journal of Surgery Case Reports）上的離奇病例發生在印尼東爪哇省（East Java）的「索托托綜合學術醫院」（Soetomo General Academic Hospital），有名43歲男子在性交時意外將陰莖裡的牙刷「折斷」，雖然當下便產生劇烈疼痛，但該男子仍舊忍了12個小時才因過於嚴重而尋求醫療協助。

當醫生問及為何陰莖裡會有牙刷時，這位不願透露姓名的男子承認自己為了助興，竟在2017年私自在陰莖上開了個「小切口」，並將牙刷插入，雖然不清楚這支牙刷是否從那時起就一直留在男子的陰莖裡，但最終他是在與女伴做愛時，因為採用「女上體位」而意外將牙刷折斷。

據稱男子的陰莖受到嚴重損傷後「腫得像茄子一樣」，並進行長達兩個小時的手術才順利恢復，醫護人員表示男子在手術三天後就出院，並在一個月後回診，當時他已經能夠排尿，且沒有任何併發症

醫生指出，陰莖骨折時往往會聽到可怕的破裂或爆裂聲，接著通常會向上述一樣、腫成類似茄子的紫色狀態。

命根子腫成茄子！印尼男拿牙刷塞陰莖　女上男下「意外折斷」

TVBS新聞網

印尼 併發症

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