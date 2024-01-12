空服員大揭秘：難搞的乘客 會被起「這暱稱」

有空服員揭秘，難搞的乘客會被起一個暱稱。(Pexels)

空服員每趟航班都要面對不同的乘客，遇到愛找麻煩的人，如何在不被發現的情況下知會其他空服員同事？一位空服員介紹，他們會給難搞的乘客起一個只有內行人知道的暱稱。

英國太陽報報導，這位沒有透露姓名的空服員介紹，如果你聽到航班上有人被叫做「菲利普(Philip)」，那就得注意了，這位乘客很有可能愛惹麻煩，空服員得知後會一致降低對這位菲利普的服務標準和關注度。

這位空服員介紹，「Philip」源自首字母 縮寫「PILP」，代表著「Passenger I'd Like to Punch (我想要揍的乘客)」。

如果不想要被叫做菲利普，空服員介紹，可以避開這幾點：

一、不停按服務按鈕。有的乘客很愛通過不停服務按鈕取得空服員的立即關注，到頭來可能只是為了拿杯飲料這樣的小事，分散了空服員給到其他乘客的注意力，比如那些由於健康原因更需要空服員幫助的乘客。

二、偷拍空服員。社群媒體 平台越來越流行，愛偷拍空服員或者錄下跟空服員互動的乘客越來越多了。CBS報導，目前已經有許多航班，包括美聯航、美國航空、達美航空 、西南航空等，禁止乘客在未經空服員同意的情況下偷拍他們。

三、總在走通上。長途航班上，活動一下身體很正常，但如果乘客總是在空間有限的走道閒逛，阻擋到空服員的正常工作，就會被討厭。

四、受不了嬰兒哭鬧。帶著很難停止哭鬧的小嬰兒坐飛機，空服員見慣不怪，然而哭聲很大機率會讓其他乘客感到厭惡，這代表空服員需要花額外時間去處理受不了嬰兒哭鬧的、被激怒的乘客的情緒。