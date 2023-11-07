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白色衣服久了發黃超困擾？家事達人揭預防4妙招

記者陳立儀／即時報導
486先生建議每次洗衣量建議不要超過筒槽的70%，避免清潔效果打折扣。(圖：486團購提供)
486先生建議每次洗衣量建議不要超過筒槽的70%，避免清潔效果打折扣。(圖：486團購提供)

時尚又百搭的白色上衣是不少人衣櫃裡的必備款式，但時間一久常有出現斑點或發黃的困擾，不斷丟棄重買實在太傷荷包又浪費。家事達人486先生不藏私揭露四妙招，預防心愛的衣服變黃又變醜。

486先生指出，沒有即時洗和沒有洗乾淨是衣服發黃的主要原因。衣服接觸了皮膚所分泌的油脂和汗液，如果當天沒有趕快清洗，經過累積和氧化容易讓衣服發黃還飄出酸臭味，尤其在白色衣服上更為明顯。但明明有按時清洗，衣服卻還是變黃變舊？486先生指出通常是因為洗滌不當或倒太多洗衣精。

如果清洗不當或是洗衣精使用過量，容易造成洗劑殘留在衣物纖維上。無論是使用直立式或是滾筒式洗衣機，洗滌的衣物量都不能放太滿，以免影響水流或滾動及拍打空間，影響清潔效果。486先生建議每次洗衣量不要超過筒槽的70%為最佳。

486先生指出，衣服「反面洗」能夠更輕易地將皮膚接觸面所沾染的油脂和汗水洗淨，還能同時減少起毛球的機率。但如果衣服表面明顯較髒，就不用翻面洗。可直接將中性無添加漂白劑成分的洗衣精塗抹在特定髒污處，若領口特別髒，也可先塗上領口專用去汙劑再洗。

若家裡洗衣機可選擇水溫，衣服量較多或較髒時可用溫熱水提高洗劑的溶解力；搭配蒸氣行程將衣物纖維打開，能夠深入清潔同時殺菌除臭，減少汗漬、皮脂和洗劑殘留的機率。台灣氣候潮濕，使用除濕機保持環境乾爽，也可降低衣物久放在衣櫃出現霉斑的機率。

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