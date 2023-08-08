我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

緊急通報系統含中國零件 全美警消恐有資安疑慮

穆迪砍10家美國中小銀行信評 6家大銀行列降評觀察

熊逃出飛機貨艙的板條箱 工作人員伸手摸頭試安撫

編譯周辰陽／即時報導
伊拉克航空4日一架從巴格達飛往杜拜的班機發生了一頭空運的熊逃出貨艙板條箱的事件，導致返程航班據稱因此延誤超過一個鐘頭。(照片翻攝：NYPost)
伊拉克航空4日一架從巴格達飛往杜拜的班機發生了一頭空運的熊逃出貨艙板條箱的事件，導致返程航班據稱因此延誤超過一個鐘頭。(照片翻攝：NYPost)

CNN報導，伊拉克航空（Iraqi Airways）日前一架從巴格達飛往杜拜的班機發生了一頭空運的熊逃出貨艙板條箱的事件，導致返程航班據稱因此延誤超過一個鐘頭。

這起事件發生在4日，根據網路上流傳的影像，有位男性乘客稱返回巴格達的航班「由於貨艙的一頭熊」而延誤了「一個多小時」。另外一隻影像則可見到一頭小熊在機上的板條箱外閒晃，一旁似乎是工作人員則是伸手摸頭跟試圖安撫。

伊拉克航空隔天發出了道歉聲明，稱這頭熊在抵達杜拜機場後逃出了板條箱，「因為超出控制的原因，本公司向巴格達國際機場飛往杜拜機場航班上的乘客致歉」。

根據聲明，班機「抵達杜拜機場後，該動物逃出了專門用於裝運牠的板條箱」，並指這頭熊是依循國際動物福利準則進行空運，「機組人員跟阿拉伯聯合大公國當局協調，阿聯當局派出一個專門小組，對該動物進行鎮靜與帶牠下機。經過檢查飛機與確定這起事件沒有造成損害後，該航班返回了巴格達」。

伊拉克航空公司當時沒有透露這頭熊被空運到阿聯的原因，也沒有提供任何關於熊後續健康狀況的訊息。伊拉克運輸部7日稍晚向CNN表示，該航班機上其實空運了兩頭熊，「兩頭瀕危小熊從巴格達運過去，當飛機抵達杜拜時，其中一頭熊弄壞了牠的籠子，迫使杜拜機場的衛生和環境部門進行鎮靜」。CNN聯繫了伊拉克政府，以取得有關兩頭熊的進一步詳情。

福利

上一則

台灣也曾是「芭比娘家」 泰山美寧工廠曾占全球產量8成

延伸閱讀

NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話

NBA／談布萊恩、詹姆斯私下差別 羅素：Kobe沒和我說過話
她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣乘客身分揭曉

她在飛機上指控鄰座「不是人類」 謎樣乘客身分揭曉
訓練烏克蘭F-16飛官理應8月開始 CNN：美國還在等歐洲國家提最終計畫

訓練烏克蘭F-16飛官理應8月開始 CNN：美國還在等歐洲國家提最終計畫
熱戀小10歲男星 秦嵐一下飛機直衝魏大勛家

熱戀小10歲男星 秦嵐一下飛機直衝魏大勛家

熱門新聞

專欄指出，水瓶、摩羯、天蠍是最喜歡獨來獨往的星座。圖為示意圖。（取材自ingimage）

喜歡「獨來獨往」3星座：水瓶很享受、這個星座生人勿近

2023-08-03 03:10
圖為上班族示意圖。(ingimage)

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

2023-08-01 04:08
澳洲有一名機長表示，如果是容易暈的旅客，建議可以買靠近「機頭」的位置，因為越靠近機尾，搖晃的程度會越大，恐怕會讓人更不舒服。（取材自pexels）

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

2023-07-31 01:48
加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）2日宣布，與結縭18年的妻子蘇菲（Sophie Gregoire）分居。（路透）

杜魯多婚姻危機疫情時有「預告」？吃瓜群眾：妻子確診 他卻沒事

2023-08-02 20:17
60歲楊紫瓊完全看不出歲月的痕跡，凍齡秘訣大公開。（Getty Images）

60歲楊紫瓊三餐食譜 凍齡祕訣大公開

2023-08-05 21:14
你的行李箱有8000萬個細菌，專家分析行李箱常見的細菌及污染物。(本報資料照片)

行李箱有8000萬細菌 專家教你如何有效清潔

2023-08-03 23:28

超人氣

更多 >