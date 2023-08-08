熊逃出飛機貨艙的板條箱 工作人員伸手摸頭試安撫

伊拉克航空4日一架從巴格達飛往杜拜的班機發生了一頭空運的熊逃出貨艙板條箱的事件，導致返程航班據稱因此延誤超過一個鐘頭。(照片翻攝：NYPost)

CNN報導，伊拉克航空（Iraqi Airways）日前一架從巴格達飛往杜拜的班機發生了一頭空運的熊逃出貨艙板條箱的事件，導致返程航班據稱因此延誤超過一個鐘頭。

這起事件發生在4日，根據網路上流傳的影像，有位男性乘客稱返回巴格達的航班「由於貨艙的一頭熊」而延誤了「一個多小時」。另外一隻影像則可見到一頭小熊在機上的板條箱外閒晃，一旁似乎是工作人員則是伸手摸頭跟試圖安撫。

Iraq's Prime Minister orders investigation into how a bear escaped from a crate in the cargo hold of an Iraqi Airways 737 at Dubai International Airport. pic.twitter.com/yoS4OWjsD5 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 2023年8月7日

伊拉克航空隔天發出了道歉聲明，稱這頭熊在抵達杜拜機場後逃出了板條箱，「因為超出控制的原因，本公司向巴格達國際機場飛往杜拜機場航班上的乘客致歉」。

根據聲明，班機「抵達杜拜機場後，該動物逃出了專門用於裝運牠的板條箱」，並指這頭熊是依循國際動物福利 準則進行空運，「機組人員跟阿拉伯聯合大公國當局協調，阿聯當局派出一個專門小組，對該動物進行鎮靜與帶牠下機。經過檢查飛機與確定這起事件沒有造成損害後，該航班返回了巴格達」。

伊拉克航空公司當時沒有透露這頭熊被空運到阿聯的原因，也沒有提供任何關於熊後續健康狀況的訊息。伊拉克運輸部7日稍晚向CNN表示，該航班機上其實空運了兩頭熊，「兩頭瀕危小熊從巴格達運過去，當飛機抵達杜拜時，其中一頭熊弄壞了牠的籠子，迫使杜拜機場的衛生和環境部門進行鎮靜」。CNN聯繫了伊拉克政府，以取得有關兩頭熊的進一步詳情。