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晚睡不一定早死 研究：夜貓子因飲酒吸菸早亡

中央社巴黎16日綜合外電報導
一項研究指出，習慣熬夜的人其實不會比習慣早睡早起的人短命，只要他們不在長夜中飲酒和吸菸。（Pexels）
一項研究指出，習慣熬夜的人其實不會比習慣早睡早起的人短命，只要他們不在長夜中飲酒和吸菸。（Pexels）

一項長達37年的研究今天指出，習慣熬夜的人，其實不會比習慣早睡早起的人短命—只要他們不在長夜中飲酒和吸菸。

法新社報導，過去研究表明，常熬夜並且很難早起的人較有可能患上一系列健康問題。

2018年，英國一項大型研究發現，在6年半的時間裡，夜型人相較晨型人高出10%的死亡風險。

儘管這對世界上的夜貓子來說可能是個令人擔憂的消息，但這項研究並未考慮到可能導致這些死亡的因素，例如酒精攝取。

因此芬蘭的研究學者在經同儕審查的期刊「國際時間生物學」（Chronobiology International）上發布了一份研究，進一步探討這個問題。

這項研究追蹤了芬蘭的2萬4000名同性雙胞胎，在1981年要求他們回答自己是晨型人，還是夜型人。

其中有1/3表示他們某種程度上是夜型人，10%的人表示他們絕對是夜型人，其餘的受試者則是晨型人。

夜型人往往較為年輕，也有更多飲酒和吸菸的傾向。

研究人員在2018年進行追蹤研究時，這些雙胞胎中有超過8700人已經死亡。

在這37年期間，研究人員發現，夜貓子確實因為各種因素，導致死亡風險高出9%，這個數字與2018年的研究結果相似。

然而今天刊出的研究表示，差異「主要源自於吸菸和酒精」。舉例來說，飲酒量較少、不吸菸的夜貓子不會比晨型人更早死亡。

研究第一作者、芬蘭職業衛生研究所（Finnish Institute of Occupational Health）的赫布林（Christer Hublin）告訴法新社，研究結果顯示，夜貓子可以採取行動，來降低他們早亡的風險。

赫布林表示：「顯然，夜型人應該更認真思考他們對酒精和菸草的攝取量。」

赫布林提到，不考慮其他因素，人們的睡眠時間偏好，也就是所謂的「時型」，對於他們的死亡率「很少或幾乎沒有」影響。

來自劍橋大學、並未參與研究的時型科學家費南度（Jeevan Fernando）告訴法新社，雖然研究結果合理，但也有侷限性。

費南度表示，讓實驗參與者自行認定為晨型人或夜型人，這種做法「不令人滿意，因為這不包含任何客觀訊息」，與現代研究方法不同。

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