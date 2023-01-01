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「尿遁法」等7密技 內向人過節也能從容社交

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

佳節腳步到來，家家戶戶團聚充滿歡樂。然而，對於內向者來說，大量的社交時間超消耗精力。《CNN》採訪美國康乃爾大學心理系教授薇薇安黛亞（Vivian Zayas）表示，適時待在浴室、外出幫忙跑腿等，可騰出自己的時間，以舒適的方式度過這個充滿美食與歡愉的季節。

瑞士心理學家榮格表示：「內向者並非討厭別人，只是更喜愛獨處、沉思。」不少內向人喜愛社交，只是需要在大型活動後充電。

１「尿遁法」自然又好用

薇薇安表示，人們在連假期間非常重視聚會與社交。參加許多聚會讓人感到壓力，但若避不見面又充滿罪惡感。

本身就是內向者的她坦言：「我無法累計我在浴室待了多久，或是把自己隔絕在空房半小時甚至更久，直到家人傳訊息問『你在做什麼？』。」如果你想要參加任何你所愛的親友的聚會，同時也想要好好應對，可嘗試在活動期間找到一點自己的時間、不會佔用他人需要的空間，「浴室」就是最好的選擇。

２幫忙做家事 還能獲好評

洗碗或跑腿在日常生活雖然是乏味的家務事，但在親友聚會時就是令人愉快的喘口氣時間。你媽忘了大餐要用的醬汁嗎？不妨自告奮勇到超市跑腿吧；派對很熱鬧嗎？可問問屋主是否需要幫忙；當大家在晚餐後沉浸於聊天或玩遊戲時，你就可以去洗碗或下樓倒垃圾囉。不僅如此，屋主會感謝你的幫助，而且大家都會覺得你人很nice。

３安排行程調整自己的步調

出席聚會讓大家感到開心當然很好，但有時就是做不到，所以安排好社交行程、決定跟誰見面就很重要了。薇薇安表示，考量自己是否真的想出席特定聚會，「對每個事件進行成本效益分析很重要」。她也建議可以在行程與行程之間安排獨處的時間，就能讓自己好好充電。

４獨自前往地點與大家會合

有些親友喜愛共乘出遊，但長時間擠在狹小空間，對內向者來說很消耗社交額度。有個好方法是事先知會一聲，你會自行前往地點與大家會合即可。

５伴手禮或手做料理當話題

閒聊會讓人感到筋疲力盡、難以駕馭。不妨帶個伴手禮或一盤手做料理，就是一個自然開啟話題的好方法。

另一種聊天的好方法，若你覺得與一大群人閒聊比較困難，可一對一深入交流；萬一跟派對上的任何人都不熟，那就找一個看起來風趣的人，保持好奇心並提問，就能開啟有意義的對話。

６禮貌告知屋主提早離席

放假團聚總會拖到很晚，你不用等到深夜派對結束才離開，向屋主與少數人知會一聲，順手清潔一下做個禮貌，即可自然離開。若你擔心提早離席會引起他人的負面想法，可以提前知會屋主「我只能待一個小時，但很高興跟大家見面。」一方面減輕自己的尷尬和壓力感，他們也不會感到驚訝。

如果有親友想要跟你多相處久一點，而你也樂意與他們互動，則可以另外安排時間一對一聊天，可避免長時間與團體社交的壓力。

如果你本身就是東道主，已準備好要送客，可以穿上睡衣或收拾食物暗示；要是還有人不懂暗示，可試著禮貌又直接的表示「我要準備放鬆休息囉」，然後把點心和飲料都藏起來！

７避開人潮外出或網購

外出採購時，喧囂的賣場讓內向者腦子裡彷彿進行乒乓球賽！真的好煩躁。想要保持精力的話，可以改用線上購物，或是選在冷門時段外出，例如周末早上或是平日下午，避開人潮。

專家表示，勉強自己出席每一場活動，會造成壓力爆表；若是先顧好自己的需求、保留餘裕，就可以好好享受假期、充電完畢與親友團聚。

原文出處：

https://edition.cnn.com/2022/12/17/health/introvert-holiday-survival-guide-boundaries-tips-wellness

 

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56303

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https://www.healthnews.com.tw

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