紐約、新加坡並列生活成本最高城市 洛城金山也上榜

最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。（路透）

最新調查顯示，紐約和新加坡 並列成為全球生活成本最高的城市，將去年榜首以色列第二大城台拉維夫（Tel Aviv）擠到第三名。

根據經濟學人智庫（EIU）1日發布的最新報告，在生活成本最高的全球十大城市排行中，紐約首次登上榜首，和常勝軍新加坡並列第一，這是新加坡過去十年來第八次拿下第一名。

這項排行的第四至第九名，分別是香港、洛杉磯 、蘇黎世、日內瓦、舊金山 、巴黎，哥本哈根和雪梨並列第十名。

該報告在今年8月16日至9月16日檢視全球172座主要城市發現，各地物價換算本幣後較去年同期平均攀升8.1%，為EIU彙編數位版資料的20年來最高，原因包含俄烏戰爭、供應鏈問題，其中漲最多的是每公升汽油的價格，平均較一年前增加22%，主要是原油價格高不下所致。

洛杉磯、舊金山擠進前十名

美國許多民眾都苦於物價上漲，除了紐約之外，洛杉磯和舊金山就擠進前十名。事實上，美國在這分名單中的22座城市排名全都上升，其中有六座城市成為排名上升幅度最大的前十名。

至於排名上升幅度最大的分別是俄羅斯的莫斯科和聖彼得堡，分別躍進88和70個名次，主要是西方國家施加制裁所致。

亞洲城市物價上漲沒有其他地區那麼劇烈，生活成本平均上漲4.5%，但每個城市的表現隨政策和匯率變動而不同。在日本當局將利率維持在低點之際，東京、大阪排名分別下滑至24和23名。敘利亞首都大馬士革和利比亞的黎玻里（Tripoli），是全球生活成本最低的地方。