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時鐘調慢1小時「日光節約時間」6日凌晨2點結束

記者張聲肇／即時報導
日光節約時間6日凌晨2點結束，時鐘須撥慢一小時。（美聯社）
日光節約時間6日凌晨2點結束，時鐘須撥慢一小時。（美聯社）

日光節約時間6日凌晨2點結束，時鐘向後撥慢一個小時。明年3月12日再恢復。

目前參院通過了「永遠節約」法案，但眾院未過。若眾院也過，拜登簽署實施，全體國人就可脫離200多年來每年調整時鐘兩次的困擾。

當初採納日光節約時間的目的，是充分運用太陽照射時間，還可節約蠟燭。去年，佛州參議員盧比歐提案通過「日光保護法」，全美國永遠都實行夏天的日光節約時間，今年3月竟然獲得參院一致同意，他說，如果拜登總統簽署實施，明年起，大家都不用再春天把時鐘撥快一小時，秋天又調回去了。

運輸部根據「統一時間法」，准許各州自行決定是否遵行日光節約時間，夏威夷、薩摩亞屬地、關島、北馬里亞納群島、波多黎各、維京群島和亞利桑那州大部分地區都不遵行。

18個州已立法或通過決議，永遠遵行日光節約時間。這18州是阿拉巴馬、科羅拉多、德拉瓦、佛羅里達、喬治亞、愛達荷、路易西安納、緬因、明尼蘇達、密西西比、蒙大拿、俄亥俄、俄勒岡、南卡、田納西、猶他、華盛頓、懷俄明。

加州選民2018年公投通過終結日光節約時間，但州議會遲遲不予複決實施。

國家衛生研究院2020年發布研究報告指出，每年調整時鐘兩次，波及全球四分之一人口的作息，「可能也打亂人的生理時鐘。」

這個研究報告說，美國和瑞典實施日光節約時間的結果，人民好像更容易有心臟病，也更容易受傷、心理失調，也更常罹患免疫系統相關疾病。

撰寫報告的研究員估計，每年時鐘撥快撥慢兩次，光春天那一次，在美國約造成15萬個健康負面事例，全球88萬個。

既然如此，6日大家看到太陽突然早一個鐘頭出來，也早一點天黑，務必定神細思一下，讓生理時鐘也隨著太陽的起落調整。

拜登 眾院 參院

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