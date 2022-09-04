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招手安卓粉跳槽 蘋果7重點喊：iPhone有價值又可靠

聯合新聞網／ 即時報導
蘋果強調手機系統支援期長達6年，如iOS 15仍支援2015年出的iPhone 6S。（翻攝自蘋果YouTube頻道）
蘋果強調手機系統支援期長達6年，如iOS 15仍支援2015年出的iPhone 6S。（翻攝自蘋果YouTube頻道）

哈囉安卓粉！蘋果（Apple）將舉辦發表會，iPhone 14系列登場，蘋果在此之前拍了一段影片，解惑安卓（Android）用戶的疑問，針對六個重點擁抱「安卓粉」，喊話「我們相當可靠」，歡迎輕鬆轉換蘋果iOS系列。

先前《聯合新聞網》曾報導網路曝光疑似iPhone 14系列的新價格PK安卓手機，有望吸引用戶跳槽。蘋果官方YouTube頻道喊話安卓「跳槽沒問題」，第一提到將安卓內的電話聯絡人、照片、行事曆和訊息等內容轉換到iPhone相當簡單，只要下載「移轉到iOS（Move to iOS）」App，就能透過幾個步驟，將安卓裝置自動且安全地移轉內容至蘋果手機。

安卓手機也能舊換新

第二，則是有多數人的困惑，安卓手機也能「舊換新」換成iPhone手機嗎？蘋果的回答是肯定的，蘋果官網除了可以拋售iPhone舊手機外，其實網頁下方也有暗藏蘋果合作的第三方手機回收廠商連結，裡頭可選擇Google、三星、Sony、HTC等大廠品牌手機做估價，但據了解無法直接拿安卓手機到蘋果直營門市舊換新，其實還是有些麻煩。

第三為，安卓用戶不必擔心蘋果手機不耐用，蘋果提到自家的設計相當耐用堅固，例如iPhone具有防水防塵和絕佳系統效能佳，一整天使用下電量也不成問題，他們還提到，轉換到iPhone之後，就算將它「舊換新」，在二手市場也很有價值，安卓用戶可以安心「跳槽」。

手機系統支援期達6年

第四，蘋果官方自誇iOS作業系統相當可靠安全，相較於其他大廠，不時提供最新軟體更新，讓使用者在軟硬體上取得平衡，擁有更好的操作體驗；第五，蘋果提到，就算是舊款iPhone都有機會可以獲得最新版本的iOS，像是iOS 15仍然支援2015年推出的iPhone 6S，系統支援期達到6年左右。

第六，蘋果提到相當保護個人使用隱私，像是可以使用「隱藏我的電子郵件」、或自行關閉App「追蹤要求」，如此一來可避免被投放廣告，或是將自己的資訊分享給資料中介者；最後提到，若有更多問題，都能隨時透過「聯絡Apple支援」透過電話或是線上支援尋求幫助，部分Apple產品均可享有90天免額外付費技術支援服務。

蘋果iPhone 14系列將在台灣時間9月8日凌晨發表，外界也好奇iPhone ...
蘋果iPhone 14系列將在台灣時間9月8日凌晨發表，外界也好奇iPhone 14 Pro是否真的揮別瀏海螢幕。（翻攝自PHONEARENA）

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