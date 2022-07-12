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Google計畫減少招聘 加入微軟、特斯拉精簡人事之列

編譯劉忠勇／綜合報導
Alphabet以面臨潛在的經濟衰退為由，計畫今年內減緩招聘。(路透)
Alphabet以面臨潛在的經濟衰退為由，計畫今年內減緩招聘。(路透)

Alphabet執行長皮伽（Sundar Pichai）周二發給員工的電子郵件表示，面對潛在的經濟衰退，Google計畫今年內減緩招聘。

皮伽表示，Google將在2022年和2023年側重「工程、技術和其他關鍵角色」的招聘。

「向前邁進，我們需要更富創業精神，比在晴天表現得更具緊迫感、更有重點、更求精進，」皮伽寫道。 「在某些情況下，這表示投資重疊的地方應進行整合，並簡化流程。」

Alphabet截至3月31日擁有近164,000名員工，近年來主要是為谷歌的雲端和硬體等新領域招聘。

近日來在通貨膨脹、烏克蘭戰爭、供應鏈限制和經濟衰退迫近的背景下，Netflix、特斯拉、推特和微軟已經宣布了削減招聘或裁員計畫。

微軟周二已表示，正在裁減一些職位，影響到其員工總數的不到1%。微軟的一位發言人說，截至2021年6月，微軟雇用了約18.1萬人。他說，該公司的整體員工數量在未來一年仍將上升。

根據周二送交加州就業發展局的60天工人調整和再培訓通知，特斯拉計畫在加州San Mateo裁員229人。彭博上月底即報導，特斯拉撤掉的位於加州San Mateo辦公室，該部門的任務是評估與自動輔助駕駛功能有關的客戶車輛數據，並進行所謂的數據標記（data labeling）。

多年來，科技業一直在加速招聘。但因疫情趨勢的逆轉，再加上通膨、供應鏈短缺和勞動力短缺，一度炙手可熱的科技業也被迫降溫。

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