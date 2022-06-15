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在這州辦「真實身分」駕照 說出社安號 免任何證件

編譯周芳苑／綜合報導
6月15日起，在新州申請符合「真實身分證」法規定的駕照(圖)所需證件簡化。(取材自YouTube)
6月15日起，在新州申請符合「真實身分證」法規定的駕照(圖)所需證件簡化。(取材自YouTube)

在新澤西州，搭乘美國境內航班可用、符合「真實身分證」(Real ID)法規定的駕照申辦過程將容易許多；6月15日起，只要提供社安號碼就可申請，不需要出示社安卡或其他實體文件。明年5月3日起，持有這種駕照還可進入聯邦大樓。

這項便民措施主要歸功於聯邦真實身分證法修訂，社會安全號碼將可藉由社安署(SSA)數據庫進行電子驗證。新州汽車監理委員會(MVC) 官員表示，法規修正適用於符合「真實身分證」法規定的駕照、標準駕照以及非駕照身分證(non-driver ID cards)。

新州汽車監委會行政長富爾頓(Sue Fulton)13日正式宣布這項新措施，將遵守聯邦真實身分證現代化法案(Real ID Modernization Act)；該聯邦法取消駕駛人提供文件以證明社安號的要求，大幅簡化申辦流程，15日生效。

此一聯邦法2020年12月通過，將取代2019年新州法令要求駕照或非駕照身分證申請人出示社安卡或報稅W2表格等文件以證明社安碼的規定；此外，該聯邦法允許新州汽車監委會重複使用該州拍攝的駕駛人照片，用以簽發駕照或身分證，這些照片被納入州府官方紀錄。

州府仍須向社安署核實申請人社安號；官員稱，一旦所提供的號碼與相關訊息與政府資料不符，申請將被拒絕。

目前，新州汽車監委會人員在申請人面前以電子方式進行社安號驗證。

新州改採便民新規，主要是因為許多駕駛人打算一年之內持「真實身分證」駕照在美國境內搭機，新州汽車監委會申辦預約爆滿；為了消化蜂湧而入的申請預約，汽車監委會5月16日新增數千個預約名額，允許在代理機構將傳統駕照更改為「真實身分證」駕照。

駕駛人親自到代理機構更新駕照時也可獲「真實身分證」駕照，但必須攜帶所需的九種身分證明。

新州2019年9月起發放「真實身分證」駕照和非駕照身分證，隨著愈來愈多工作人員接受培訓，逐步增加辦理機構。

歷經數度延期，持「真實身分證」駕照在美國境內搭機的規定預定2023年5月3日正式生效。

駕照 新州 汽車

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