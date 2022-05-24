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誰NG？她求職最後發問一題 面試官秒變臉怒罵：沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
想要找到心目中理想的工作，面試要留意。（示意圖／取材自pexels）
想要找到心目中理想的工作，面試要留意。（示意圖／取材自pexels）

找工作要跨過的第一道關卡就是面試，若能掌握回答問題的技巧，自然會提高錄取的機率。有求職者在面試的最後問了一個問題，結果被對方大罵「沒禮貌」，讓她相當錯愕，回家後立刻上網求救：「我哪裡錯了？」

一位女網友在網路論壇發文求援，她提到之前參加一場面試，最後面試的主管問「還有沒有問題」，她問了兩個問題，第一個沒事，沒想到接下來問「公司有三節以及年終的福利嗎？」之後，對方卻生氣了，罵她問這種問題「真的超沒有禮貌，直接印象大扣分」。

「想請問是我問錯方式了，還是真的不可以詢問呢？」發文者表示，被罵後她趕緊跟對方道歉，澄清自己沒有其他意思，但對自己挨罵仍感到一頭霧水，因此發文求解，表明自己真的不懂是哪裡錯了。

對於面試官的反應，網友們皆認為是「惱羞成怒」的表現，也代表這間公司不用考慮了，「可能沒有這福利」、「腦羞，因為沒有又不能說有而已」、「這問題我覺得可以問啊，遇到惱羞的公司就找下一間吧」、「我找了不下10間問薪資福利都沒遇到你這個狀況」、「這問題不是很常見嗎？甚至有些公司都會直接先回答了，到底在罵什麼，沒遇過，是我就直接不去了，肯定雷」。

另有網友說「這個主管真的修養不夠好」，並建議「薪資問題最好是面試到人資再問就好」，因為如果面試的是部門主管，又問得沒技巧，肯定會黑掉。

也有網路作家提醒，最後被問到「還有沒有其他問題」時，有4種問題不能問，包括應該已知的事，薪資、福利、加班等制度，是否會被錄取，以及員工旅遊去哪等問題。

面試 福利

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