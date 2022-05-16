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三星開發Galaxy手機專用AP晶片 要學蘋果打造生態系

編譯葉亭均／綜合報導
三星正在開發Galaxy智慧手機專用的應用處理器。(路透)
三星正在開發Galaxy智慧手機專用的應用處理器。(路透)

韓國經濟日報（Korea Economic Daily）引述匿名產業消息人士報導，三星電子正為Galaxy智慧手機開發應用處理器（AP），計畫2023年前完成晶片設計，目標2025年起安裝在自家的旗艦Galaxy智慧手機系列。

這是三星首度開發專門用於Galaxy智慧手機的晶片。此前，三星的行動部門都是向高通、聯發科等供應商採購手機晶片。

另外，三星「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS部門）所生產的旗艦Exynos行動晶片，也已被用於三星一些最新款的Galaxy智慧手機中。

三星電子在今年稍早推出Exynos 2200，號稱能為智慧手機提供電腦主機等級的遊戲體驗。這款晶片是以三星最先進的製程—4奈米極紫外光微影製程打造，用於該公司最新款手機Galaxy S22系列中。

消息人士說，一旦新型的行動應用處理器推出後，三星計劃只在中低階智慧手機中採用當前的Exynos晶片系列。

開發新的行動AP晶片，是三星想透過打造自己的技術生態體系來超越蘋果的行動之一。根據Counterpoint Research的數據，雖然三星在高階智慧手機市場去年市占達18.9%，高於蘋果的17.2%、小米的13.5%、Oppo的11.4%和Vivo的9.6%，但在銷售額方面，蘋果公司在智慧手機銷售額為1960億美元，遠遠高於三星的720億美元。

蘋果先前採用來自三星和英特爾供應的行動AP晶片，但在2011年開始就開發蘋果A系列自研晶片，用於iPhone和其他消費產品。蘋果藉由打造涵蓋軟硬體的自家生態體系，讓消費者能靠單一ID身分辨識就能使用蘋果的各種產品，並且能無縫連結。

一名南韓產業人士表示：「沒有類似像蘋果一樣的自家生態系，三星落後於大陸品牌只是早晚的事。」

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