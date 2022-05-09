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你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

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你辦「真實身分證」了嗎？ 登機可用 明年5月生效

編譯林梅婕／綜合報導
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)
2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」才能通關登機，官員呼籲民眾盡快申請。符合規定的證件，正面右上角有一顆星(左圖)。(新州政府網站)

聯邦官員4日上午於紐瓦克國際機場(Newark Liberty International Airport)召開記者會，宣布2023年5月3日國內旅行將正式啟用「真實身分證件」( Real ID)通關登機，呼籲還沒有實體身分證件的民眾盡快申請。

礙於新冠肺炎疫情，原本訂在2020年10月生效的法案被延期兩次，分別延至去年10和明年5月3日；新澤西州的TSA聯邦安檢主任卡特(Thomas Carter)說：「如果你還沒有身分證件，不要等到明年4月才開始申請。」

新州政府自2019年9月開始發放駕照和非駕照的真實身分證件，同時加強新州汽車監理委員會(Motor Vehicle Commission，MVC)的員工訓練；當局也提醒民眾，這將是該法案最後一次展延，切勿期盼會再有一次展延，卡特強調：「期限展延雖然是個選項，但我目前看不見可能性，所有人都該把證件準備好。」

當局表示，旅客若無法出示有效真實身分證件，包括駕照或護照，將無法搭機；當局目前仍未掌握全國發出真實身分證件的數量，但MVC發言人康納利(William Connolly)指出，他們已發出29萬1000分的真實身分證件，包含駕照和非駕照，而新州有駕照的人約620萬。

民眾有兩個管道可以申請真實身分證件，其一是向MVC駕照中心預約，直接將現有的駕照升級，但民眾須自行負擔升級證件的費用11元；不過等候預約恐怕曠日費時，卡特建議民眾盡早預約。

康納利提出第二個申請管道：「最好的辦法是預約駕照更換，而且一般的駕照中心都可以做，只需要一到兩天的時間。」

根據MVC官網，4日申請駕照升級的只有70人，但申請更換駕照的人數卻多達6萬7162人，康納利說：「未來幾個月我們將持續增加預約的名額，並徵求其他單位協助。」

不過無論選擇何種方式，民眾都必須自備九種不同形式的身分證明文件，以證實公民和居民的身分。

駕照 新州 新澤西州

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