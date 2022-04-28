Z世代新寵 BeReal照片分享app是真爆紅還是炒作？

照片分享應用軟體「BeReal」正在Z世代用戶間爆紅。 圖／擷自網路

「BeReal」正在Z世代用戶間爆紅，這款照片分享應用程式（App ）今年來的下載次數高達767萬次，占其推出以來總下載數的74.5%。這款App早在2019年12月推出就已問世，卻在近期才大受歡迎，已引發炒作質疑。

科技網站TechCrunch報導，年輕用戶逐漸對Instagram（IG）頻繁推出新功能和太多過度修飾的圖片感到厭倦，想使用新的照片分享App。BeReal等App，則透過獨特的照片分享體驗來吸引IG用戶。

BeReal會在每日一次的推播通知時，要求用戶在兩分鐘內上傳一張無修圖的照片，讓用戶展現最真實的自己，也能觀看朋友上傳的照片。

BeReal今年來的下載次數多達767萬次，該公司將此成長歸功於口碑、校園大使計畫，以及WidgetMoji和RealMoji等新穎功能。但TechCrunch報導認為，這種程度的快速成長，通常是靠行銷或廣告才能達成，不太可能只是靠內生成長。

報導指出，BeReal或許有這些資金，因為該公司去年才向投資 人籌募3,000萬美元，當中有些資金可能已用於廣告費。布朗大學的學生報報導，BeReal曾花30美元請學生發推薦文、下載App並寫評價則付給學生50美元。萊斯大學的學生報也報導，BeReal的校園大使會舉辦活動或發放免費飲料，藉此招募新用戶。

報導指出，花錢買用戶並非錯事，畢竟app生態系就是如此運作，而且有些用戶真的變成死忠用戶，這些花費也算達成目的。只是，這種砸錢換來下載量和五星評價的App被譽為「Z世代的新寵」，多少讓人有些失望。

無論如何，BeReal的模式目前仍算成功；Apptopia表示，BeReal目前的每日活躍用戶已達到293萬人；在蘋果 App Store近2.2萬則評價間的給分為4.8顆星，Google Play近1.5萬則評價的給分為4.5顆星。