我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏勝選 歐洲鬆了一口氣 法總統20年來首連任成功

紐約州擬禁挖加密幣 眾議會明表決 或成全美首例

1歲至19歲死因排名 車禍不再居冠 槍枝奪命躍升第1

編譯林梅婕／綜合24日電
聖路易一名十歲男孩在家中發現一把槍，卻在玩弄時把自己打死了。他的家人悲痛莫名，但悲劇已難挽回。(美聯社)
聖路易一名十歲男孩在家中發現一把槍，卻在玩弄時把自己打死了。他的家人悲痛莫名，但悲劇已難挽回。(美聯社)

過去幾十年來車禍一向是全美未成年的第一大死因，但「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)最近一份研究指出，自2019至2020年期間，1歲至19歲年輕人的第一大死因首次改為槍枝，比率暴增13.5%，占比達近三成。

該研究的人員引用聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，2020年槍枝致死的人數創新紀錄，達到4萬5222人；參與該研究的其中一人、密西根州立大學(University of Michigan)槍枝傷害與預防中心的共同主任卡特(Patrick Carter)表示，兒童約佔這些死亡人數中的一成，約4357人。

此外，其他研究顯示，新冠肺炎爆發的期間，槍枝暴力發生的頻率也急遽上升；但該研究強調，上述死亡的兒童並不一定與槍枝有絕對的關係。

在2020年之前，幾十年來兒童死因第一名都是車禍，卡特接受全國公共廣播電台(NPR)訪問時表示，兩大死因排名互換，背後的原因是「截然不同的故事」，他說：「槍枝死亡的排名為何提前，這點我們的研究並沒有太多進展。事實上，這也是最近幾年才開始提升，但車禍的死亡率卻已經持續下降一段時間了。」

根據另一項研究，過去超過60年，車禍一直盤據兒童死因排名第一的位置；但幾年下來隨著汽車的安全防護更堅固，駕駛水準也不斷提升， 全國公路交通安全局(NHTSA)更持續推動兒童坐車的安全，已大幅改善車禍的問題。

「對於槍枝死亡，我們也可以如法炮製，我們只是還無法在同樣的時間內做到一樣的事，」卡特說：「這些都需要時間，找到根本的問題才能找到解決的辦法。」

卡特也解釋，槍枝的死因在成人與未成年之間的關係完全顛倒；以成人來說，65%的槍枝死亡與自殺有關，30%為謀殺，2%是擦槍走火；但在未成年的身上，65%為謀殺，35%是自殺。

車禍 聯邦疾病防治中心 新英格蘭

上一則

瓊瑤上億豪宅揭神秘面紗 「翠珊」趙永馨：像回家

延伸閱讀

自製長槍打鳥加菜 泰籍移工反吃官司

自製長槍打鳥加菜 泰籍移工反吃官司
沙市大規模槍案 嫌犯出庭未辯訴

沙市大規模槍案 嫌犯出庭未辯訴
華裔脊椎按摩師涉詐醫保220萬 判70個月 勒令退款130萬

華裔脊椎按摩師涉詐醫保220萬 判70個月 勒令退款130萬
橙縣華人商會 疫後舉辦盛大年會

橙縣華人商會 疫後舉辦盛大年會

熱門新聞

有些人在情感裡，越是沈默，反而越能激起異性的興趣。圖／摘自Pexels

越不愛說話、桃花越旺的3星座 牡羊居然也上榜

2022-04-22 18:09
一名男網友被中國籍前女友要求復合結婚，對方父母提出3個結婚條件。情境示意圖。圖／Ingimage

中國富家女飛台求娶 他見3條件頻說對不起：我配不上

2022-04-21 19:50
玄彬和孫藝真吃飯被網友拍下。（取材自微博）

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

2022-04-24 04:55
中國一名網紅生13年生7胎。(取材自抖音)

「老公智商140、我顏值高」她13年生7胎：不生浪費基因

2022-04-21 01:28
特斯拉執行長馬斯克雖是當今地表最有錢的人，但他連自己的家都沒有。路透

馬斯克貴為全球首富卻居無定所 原來都在友人家過夜

2022-04-18 07:39
4月15日，法國巴黎德魯奧拍賣行舉辦了一場亞洲藝術品拍賣會，清乾隆皇帝獅鈕碧玉璽在拍賣行展出並進行拍賣。一名中國藏家最終以72萬歐元（約合78萬美元）競得。中新社

乾隆皇帝玉璽 中國藏家以78萬美元拍得

2022-04-18 13:12

超人氣

更多 >
華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真

華人紐約餐廳用餐 一抬頭對面竟坐了玄彬和孫藝真
封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？

封面故事／喪妻9天閃電再婚 為何戳痛華人？
烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡

烏軍摧毀刻松俄軍指揮所 又有2名俄國將軍陣亡
通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅

通膨壓力頂不住 葉倫考慮調降中國商品關稅
世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人

世界晚報╱5嵗華裔男童手術拔牙缺氧腦死慘變植物人