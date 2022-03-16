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生活中這4習慣 讓認知能力衰退 多曬太陽有好處

記者劉小川／台北報導
多曬太陽，對身體好。圖／摘自Pexels
多曬太陽，對身體好。圖／摘自Pexels

「笨」是什麼意思？普遍狀況下，很難把笨拿出來量化，譬如不會拿「真笨」或是「滿分笨」來作為量詞，比較好明白的方式，就是對於事情的「認知、理解能力」來衡量，這也包含了邏輯、推理、計算、問題解決、記憶力、注意力等方面。

在生活中，若有以下4點生活習慣，可能會在不知不覺中慢慢變笨。

一、不愛接觸陽光

有研究發現，曬太陽的能量和認知能力，有著間接影響的顯著關係。這是由於陽光會影響大腦，進而調節血清素、褪黑激素等，繼而影響到認知功能，所以建議大家有機會多曬曬太陽，才不容易變笨。

二、缺乏運動

適當的運動，讓身體更健康。圖／摘自Pexels
適當的運動，讓身體更健康。圖／摘自Pexels

堅持運動的中年人，發生老年癡呆症與認知障礙的機率顯著降低。其原因可能是運動中包括有氧運動，能大幅提高大腦神經營養因子的水平，並減少腦部部分區域的萎縮，減緩腦部衰老的可能性。所以就算下班沒什麼體力了，也要去做有氧運動。

三、長時間獨處的人

太長時間一個人獨處，容易變笨。圖／摘自Pexels
太長時間一個人獨處，容易變笨。圖／摘自Pexels

由於不愛參與社交活動，對於認知能力可能就會下降的同齡層更快，而那些喜愛與大家聊天談心的婆媽們，即便退休了，依舊保持著強大的戰鬥力，就是擁有著穩定的社交。

四、抽菸、二手菸

有多項研究報導指出，吸煙者不僅會降低認知能力，也是阿茲海默症的高風險族群。除了吸菸的人本身之外，吸食二手菸也會讓人有相關性的問題，這因為煙草中的成分對於神經有很大的影響。

退休 阿茲海默症

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