iPhone即將變成行動收銀機 支援零售商接受感應式支付

蘋果即將推出感應支付功能「Tap to Pay」，號稱企業和零售商只要使用iPhone，就可接受顧客的Apple Pay、非接觸式信用卡和簽帳金融卡以及其他數位錢包。（路透）

蘋果 （App le）即將推出感應支付功能「Tap to Pay」，號稱企業和零售商只要使用iPhone，就可接受顧客的Apple Pay、非接觸式信用卡和簽帳金融卡以及其他數位錢包，形同把iPhone變成行動收銀機，毋須安裝支付終端設備。

蘋果8日表示，這項功能將提供給支付平台和應用程式（App）開發商，以利他們整合到自家iOS App中，並做為一種支付選項供給企業客戶使用。

蘋果說，支付處理業者Stripe將是第一個在春季向客戶提供這項新功能的平台，其中包括加拿大電商Shopify的「銷售時點情報系統」App。蘋果也說，其他支付平台和App將在今年內開始提供這項功能。

商家可利用這項功能接受顧客的付款。顧客只須將iPhone或 Apple Watch貼近商家的iPhone，就可用Apple Pay這類數位錢包或信用卡和簽帳金融卡等無接觸支付。

Apple Pay和Apple Wallet部門副總裁Jennifer Bailey說：「在iPhone推出『Tap to Pay』功能，提供企業一種安全、保密及簡單的方式，來接受無接觸支付和開啟全新的結帳體驗。」

蘋果表示，新功能無法取得商品或購物者的資訊，強調支付數據皆經過加密和保護，採用的技術與Apple Pay相同。蘋果也說，新功能將與各種支付網路的信用卡和簽帳金融卡配合使用，包括美國運通（American Express）、金融業者Discover（DFS） 、萬事達卡（Mastercard）以及威士卡（Visa）。