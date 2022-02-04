英國女子訂購iPhone 收到的不是手機而是洗手液
一名倫敦女子向電信商訂購全新的iPhone 13 Pro Max，但當她實際收到貨時卻發現，送來的是一瓶價值1英鎊的洗手液，而不是她買的新手機。
科技網站Appleinsider報導，現年32歲的拉芙海莉（Khaoula Lafhaily），跟英國電信商Sky Mobile簽訂36個月的合約，以總共1,500英鎊（約新台幣56,700元）的價格，購買iPhone 13 Pro Max。但她兩天後收到包裹時卻發現，自己收到的竟然是裝了藍色皂液的補充罐。
拉芙海莉購買手機的日期是1月24日，而且她付的錢涵蓋「隔日送達」的到貨服務。但她連這一部分的訂單服務也沒享受到，因為送貨司機沒在隔天出現，只傳訊息表示，他「塞車」。
拉芙海莉說，她收到洗手液的包裹後，馬上打電話給Sky Mobile。這家電信商表示，將立即著手調查，但拉芙海莉說，已過了一個禮拜，卻沒有任何消息。
民眾訂購iPhone卻收到毫不相干的商品，並不是第一次發生的事。2021年2月，一名女性訂購iPhone 12 Pro Max，卻收到蘋果口味的優格飲品。
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