最佳就業城市 馬州哥市居冠 佛州奧蘭多第6

全美經濟在COVID-19爆發後遭受重大打擊，但就業 市場在2021年出現了相當程度的復甦。根據美國勞工統計局2021年的就業報告，全美失業率為4.2%，遠低於前一年年14.7%的高位。

許多公司現今面臨勞動力嚴重短缺，這讓勞工在談判工作薪資和福利上處於優勢地位。

另外，根據全國大學和雇主協會(National Association of Colleges and Employers)的數據，與前一年相比，2022屆的大學畢業生應該會看到招聘方面的大幅增長。雇主對於今年應屆畢業生的招聘人數也將比2021年畢業生多了26.6%。

個人財務網站WalletHub也發布了其最新的2022年最佳就業城市，前五名分別為馬里蘭州哥倫比亞(Columbia, MD)、鹽湖城、舊金山、緬因州波特蘭(Portland, ME)以及奧斯汀。美東南城市中則以奧蘭多表現最佳，排名第六；南卡 的哥倫比亞(Columbia, SC)及查爾斯頓(Charleston)也入榜前20。

其他東南州城市表現較佳者還有阿拉巴馬州的亨茲維爾市(Huntsville, AL)、喬州 亞特蘭大及北卡洛麗，分別排名第21、27及29。

WalletHub比較了182個城市：包括全美人口最多的150個城市，以及每個州至少兩個人口最多的城市，針對各地的兩個關鍵方面：就業市場和社會經濟，做出評分。該網站對前者的重視程度更高，因其對求職者在就業搬遷方面的決定影響很大。

WalletHub然後使用31個相關指標對這兩個面向進行評估，每個指標都按100分進行評分，100分代表最有利於求職者的條件。

其中，在最多工作機會一項指標上，南卡哥倫比亞與佛州奧蘭多名列前茅，排名全美第一與第三。田納西州納許維爾(Nashville)則是全美工作增長率第三高的地方。

而喬州過去一年經濟復甦強近，喬治亞大學(UGA) Terry商學院的最新展望中指出，該州經濟將在2022年再現強勁增長，今年上半年的就業人口總數最終可望超過疫情流行前。

完整排名可查看：https://wallethub.com/edu/best-cities-for-jobs/2173。