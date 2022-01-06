車子油箱加滿較耗油？達人試算結果：不加滿風險更大

日本媒體指出，車子油箱加滿與否，對於耗油量的影響非常有限。（ingimage）

國際油價飆漲，不少車主在加油前都得精打細算，對於該一次把油箱加滿，還是加到一定程度就好，各自有一套想法。日本 最近就有媒體，分析車輛與加油量之間的效率關係。

根據日本媒體「くるまのニュース」報導，有些車主認為，車子在重量較輕的情況下，耗油量也會減少，因此加油時都不選擇加滿。不過，根據日本新科學技術推進協會的計算，雖然確實越輕的車輛耗油越少，但在差距100公斤的情況下，重車也只比輕車多了約2％的耗油量。

而以豐田 的車款舉例，轎車型的「豐田Prius」油箱是43公升，休旅車型的「豐田Alphard」為65公升，再以一公升的油約重0.75公斤計算，前者加滿是32.2公斤、後者加滿是48.7公斤。因此在加滿與不加滿之間，重量差距也遠遠不及100公斤，能做到的省油效果微乎其微。

另外，一位前加油站 的員工指出，雖然每款車子狀況不同，但油量不足的警示燈亮起時，通常都還有剩下約10公升左右的油，讓車主可以撐到下個加油站。不過他自己認為，油量最好在一半以下至三分之一的時候就進行補充，以免遇到突發狀況。特別最近日本常有地震及大雪氣候，如果為了省一點點錢不願加滿油，反而會有在災害中恰巧沒油的高風險。

而有些網友曾提出車子在白天和夜晚行駛時，耗油量似乎有所不同。該員工也澄清，表示耗油量不會因為在白天或是晚上開受到影響，但是油門和空調使用狀況，就可能會有差，因此或許是環境的不同，影響到車主的使用習慣，才會造成早晚不同的感受。