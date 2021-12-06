我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偽裝Uber司機行騙 車內找出32張他人信用卡

擺脫變種病毒 道指上漲646點

偽裝Uber司機行騙 車內找出32張他人信用卡

記者羅曉媛／綜合報導
53歲的傑克森偽裝網約車司機行騙，盜取32張信用卡。(芝加哥警方提供)
53歲的傑克森偽裝網約車司機行騙，盜取32張信用卡。(芝加哥警方提供)

芝加哥警方近日在一名男子車內發現32張署名32個人的信用卡，該男子還偽裝成Uber網約車司機，他已在本月稍早被捕，被控身分盜竊、盜竊以及持有多張被盜信用卡的罪名，而他此前剛剛保釋出獄。

根據警務報告，53歲的傑克森(Gabriel Jackson)本月13日晚臨近歇業時間，在位於226 West Ontario的Spy Bar酒吧外並排停車，一對男女乘客隨後上了他的Chevy Impala車，以為這是他們叫的網約車，之後傑克森告知對方上錯了車，但表示可以送他們到目的地，並直接付錢給他。

檢方說，抵達後，傑克森用手機掃描了兩人的信用卡，並讓兩人輸入密碼(PINs)，兩人最後付了15元現金給傑克森作為車費，但之後發現，有人用他們提供給傑克森的信用卡採取了未授權交易。

受害人報警後，警方很快根據嫌犯利用網約車犯罪的過往紀錄鎖定了傑克森，並在受害人被騙的六小時後逮捕了傑克森，在其車內發現了一個裝有32張信用卡的袋子，以及連接手機的信用卡刷卡器，並在其褲子口袋內發現了從Spy Bar酒吧上車的該男受害人的信用卡。

警方報告指，根據另一名在9月16日被騙的受害人說法，當時傑克森要求他在其手機上刷信用卡並輸入密碼，隨後傑克森歸還了一張類似受害人信用卡的卡，之後還用受害人的信用卡和密碼取了1000元現金。

傑克森曾在2017年8月因類似犯罪被捕，被控23項金融犯罪和身分盜竊等罪名，警方說，傑克森當時的作案手法就是偽裝成網約車司機，引誘酒吧顧客上他的車，再要求對方用借記卡(debit card)在其手機上刷卡，並要求受害人輸入密碼，隨後傑克森會還給受害人一張看起來一樣的借記卡，但實際並非受害人原先的卡，等受害人下車後，傑克森就開到ATM機取錢。

信用卡 手機 網約車

上一則

澳洲標準年薪揭曉 每個年齡段應該賺到這麼多錢

下一則

玩具反斗城回歸 即將在新州「美國夢購物中心」開店

延伸閱讀

秋遊麥金塔許保留地

秋遊麥金塔許保留地
NBA／休假過後 快艇團隊戰力復活 26次助功 主場輕取活塞

NBA／休假過後 快艇團隊戰力復活 26次助功 主場輕取活塞
NBA／唐西奇剛歸隊就快意復仇 獨行俠加班擊沉快艇

NBA／唐西奇剛歸隊就快意復仇 獨行俠加班擊沉快艇
NBA／柯瑞缺陣沒關係 波爾、維金斯合59分 勇士3連勝

NBA／柯瑞缺陣沒關係 波爾、維金斯合59分 勇士3連勝

熱門新聞

達美航空公司日前發生一起怪異事件，有乘客在飛機上當眾「餵貓母奶」。 （示意圖／ingimag）

女客搭機替貓「親餵母奶」 空服員崩潰訊息曝光

2021-12-02 18:51
好市多員工娜塔莉指出，自己只要在收據畫上「笑臉」，就可以拿到時薪29.5元。(取材自TikTok)

專門「畫笑臉」 好市多員工時薪29元 超爽工作掀網戰

2021-12-03 22:55
湯鎮瑋。(圖：人類智庫數位科技股份有限公司提供）

虎年如何化險為夷？各生肖專屬「12字簡析」趨吉避凶

2021-12-03 06:24
該地毯為放在龍椅下台階的紋龍地毯，編織於明朝時期的16世紀。（路透）

愛荷華夫婦中國蜜月時購入 這塊「明朝地毯」拍出779萬

2021-12-01 03:48
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

不爽下樓取餐 拿餐點潑外送員 年輕妹：中國都能送上樓

2021-11-29 05:36
一名女子近日發現她養的花竟是假的，這半年來還定鬧鐘澆水。(取材自齊魯晚報)

種了個寂寞 她每天定鬧鐘幫花澆水 養半年才知殘酷真相

2021-12-04 21:00

超人氣

更多 >
賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

賀錦麗「後院失火」？更多幕僚求去 傳難忍她尖酸刻薄

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局

赴醫院快篩新冠 他收到4000元帳單 過來人建議去藥局
「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診

「Omicron開門就染疫」完整接種者 沒出防疫旅館也確診
台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」

台灣要找下一個護國神山 張忠謀結論只有「這個字」
趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了

趙薇電影「親愛的」原型 他被拐走14年的兒子找到了