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微軟為留住Edge用戶出招 下載Chrome就嘲笑：太2008了

聯合新聞網 / 綜合報導
微軟示意圖。 圖／歐新社
微軟示意圖。 圖／歐新社

微軟Edge瀏覽器自推出後頗受好評，市占率也持續成長，但與瀏覽器龍頭Google Chrome仍差距極大，導致微軟想盡各種招式讓用戶改用Edge瀏覽器，甚至會在用戶打算下載Chrome時跳出提示嘲諷它「太2008了」。

以往有網友會笑稱使用微軟內建瀏覽器的目的，就是為了下載Chrome，而微軟近來一直試圖把用戶「留在Edge」。據《Neowin》報導，有人發現微軟在用戶準備從Edge下載Chromeh時，利用彈出視窗勸阻，暗示自家Edge又新又好，不需要跳槽。

目前發現的彈出訊息共有3種，包括提醒「Edge與Chrome使用相同的技術，而微軟更值得信任」、「這個瀏覽器太2008了，你知道Edge才是新的嗎」、「沒有人會說自己『討厭存錢』，Edge是最棒的網購瀏覽器」，在推薦完自家瀏灠器後，訊息下方還會引導使用者前往微軟介紹Edge的頁面。

《How-To Geek》指出，這些訊息在Windows 10及Window 11都能看到，且出現時間是在Window 11把「更改預設瀏覽器」作法調整得更複雜之後，可見微軟正試著用一些有趣的方法把人留在Edge。

微軟 Google

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