蘋果設目標：2025發布全自駕車 可能用公共快充站

蘋果內部目標是4年內、2025年推出自駕汽車。（路透）

彭博引述知情人士報導，蘋果 公司（Apple）加速開發電動車，研發重點聚焦全自動駕駛技術，致力於解決困擾整個汽車 產業的技術挑戰，內部設定了在2025年前發布首款自駕車 的目標。

過去幾年，蘋果的汽車研發團隊同時探索兩條路：打造一款擁有有限自駕功能的車，與目前的許多汽車類似，能自行轉向和加速，以及毋須人工干預、擁有全自駕功能的版本。

要求匿名的知情人士透露，在智慧手表（Apple Watch）主管林奇（Kevin Lynch）接手領導後，工程師現在專注第二條路，希望首款車就配備全自動駕駛系統。

蘋果股價周四上漲2.85%到157.87美元，再創新高，市值因此超過微軟（Microsoft），不到一個月再度登上全球市值最高的公司。

這是蘋果汽車業務「泰坦計畫」的最新發展，該計畫自2014年左右啟動以來，經過多次戰略調整和主管變動。9月上旬，原領導人菲爾德（Doug Field）任職三年後離職，改而投效福特汽車。蘋果挑選沒有太多汽車經驗林奇接替。

想掌握自駕車技術的蘋果，追逐行業的頂峰。多年來，科技和汽車業巨擘力圖攻克自駕車技術，但一直沒能達到令人滿意的程度。

電動車大廠特斯拉（Tesla）距離推出全自駕車可能還有數年的時間；Alphabet的Waymo開發此項技術遭遇了連串的人事變動；優步（Uber ）則在去年賣掉自駕車部門。

蘋果內部目標是4年內推出自駕汽車，比部分工程師今年稍早計畫的5-7年更快。但是這個時程無法可能會有變化，2025年能否達標取決有否能力完成自駕系統——這是一項艱巨的任務。如果無法達標，蘋果可能推遲發布，或是先出售一款技術較次的汽車。

總部位於加州庫比蒂諾的蘋果公司發言人不予置評。

蘋果理想中的自駕車，車內沒有方向盤、也沒有油門和煞車等踏板，完全根據自動駕駛的前提進行設計。內部人員討論的選項之一與電動車初創公司Canoo的Lifestyle Vehicle類似，乘客像在高級禮車裡一樣，背靠車壁、面對面坐。

蘋果公司還探索在車內正中安裝類似大型iPad觸控螢幕的資訊娛樂系統，這輛車也將與蘋果現有服務和設備高度整合。

根據知情人士，蘋果最近在研發基礎自駕系統上達到一個關鍵的里程碑。蘋果認為已完成處理器核心工作的大部分內容，打算用在第一代自駕車。

這款晶片由蘋果設計iPhone、iPad和Mac處理器的工程團隊負責，而非汽車團隊。蘋果的技術躍進很快就會進入道路測試，該公司將在測試多年的改裝車上使用新的處理器和新版的自駕車感測器。

泰坦計畫的主要難題之一是安全考量。參與計畫的工程師說，蘋果尋求建立比特斯拉和Waymo更強大的安全保護措施，包括能夠適時啟動的多層次備份系統，以避免系統故障。

至於蘋果汽車的供電問題，該公司討論過是否要與統一介面的公共充電站combined charging system相容。這將使蘋果公司進入廣闊的全球充電網絡。但那與蘋果為iPhone和Apple Watch開發的專用充電系統不同。