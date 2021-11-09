華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？

後疫情時期，美國各行各業紛紛重啟，卻面臨嚴重缺人的人力荒，就在同一時間，數百萬待業民眾找工作卻頻頻碰壁。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

後疫情時期，美國 各行各業紛紛重啟，卻面臨嚴重缺人的人力荒，就在同一時間，數百萬待業民眾找工作 卻頻頻碰壁。華盛頓郵報報導分析，問題關鍵在於勞資雙方預期立場出現落差，雇主希望招攬具備數年相關經驗、願意上夜班與周末加班，且不排斥進辦公室的員工，但求職者在意的則是高薪、彈性工時及能夠遠距上班等條件。

報導指出，美國就業 市場出現創紀錄的職缺，許多公司行號抱怨員工人手不夠，但不少求職者幾乎每天在ZipRecruiter、Indeed、LinkedIn等熱門就業網站甚至廣告網站Craigslist大量投遞應徵表格，卻還是沒能找到工作。

華盛頓郵報報導，勞資之間的預期立場出現落差，導致大量職缺有待填補，數千萬民眾依舊等待就業，美國經濟復甦之路也出現變數。現今美國勞工想要有更高待遇、彈性工時以及遠距上班選項，但許多公司行號招攬新進人員時，還是希望挑選擁有多年相關經驗的人才，願意晚間上班及周末工作，且願意與客戶面對面互動。

從許多層面來看，美國勞動市場供應仍然失衡。

ZipRecruiter網站首席經濟學家茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，如今就業市場上，某些應徵者非常搶手，某些應徵者則乏人問津。她說：「雇主真的非常看重實務經驗。」

報導指出，40歲的拉維娜‧漢普頓(Laviana Hampton)在聖安東尼奧(San Antonio)市中心區一家知名夜店擔任調酒師多年，新冠疫情的出現讓她對於重返工作崗位感到卻步，希望換一個能夠在家遠距上班的客服領域工作，不必再回到人潮擁擠的店裡。

失業補助津貼屆滿到期之後，她對於尋找新工作更加迫切，但由於缺乏相關經驗，到目前為止都沒有雇主願意聘用。

漢普頓表示：「我每天都寄很多申請，但都沒收到回音。過去八個月來，我只有過三次電話面試的機會。」她表示，求職無門的遭遇已經嚴重影響心理健康，「我動不動就哭，我從來不曾失業過」。

像漢普頓一樣失業已半年以上，也就是被歸類於「長期失業」(long-term unemployed)的民眾，根據勞工部統計顯示，目前約有230萬人。美國前一次出現如此龐大人數的長期失業者，是在經濟大蕭條(Great Recession)期間以及1980年初的經濟衰退時期。

處於長期失業狀態的民眾中，非洲裔、教育程度較低者占較大比例，不過新冠疫情期間，就連擁有大學學歷的白人婦女也難以倖免，原因在於婦女為了照顧幼齡兒女，不得不離開職場。報導指出，統計顯示，年齡較長的民眾、有犯罪前科紀錄者，目前在就業市場上找工作時，也面臨較多挑戰。