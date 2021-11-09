我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台發布國防報告書 首提「灰色地帶威脅」 中6管道攻台

美軍在台協訓十餘年 美媒：近年人數增加 波頓是推手

華郵分析：勞動市場人力荒 數百萬勞工為何求職失敗？

記者顏伶如／綜合報導
後疫情時期，美國各行各業紛紛重啟，卻面臨嚴重缺人的人力荒，就在同一時間，數百萬待業民眾找工作卻頻頻碰壁。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)
後疫情時期，美國各行各業紛紛重啟，卻面臨嚴重缺人的人力荒，就在同一時間，數百萬待業民眾找工作卻頻頻碰壁。圖為佛州邁阿密灘一家聯邦快遞商店貼出招聘告示。(Getty Images)

後疫情時期，美國各行各業紛紛重啟，卻面臨嚴重缺人的人力荒，就在同一時間，數百萬待業民眾找工作卻頻頻碰壁。華盛頓郵報報導分析，問題關鍵在於勞資雙方預期立場出現落差，雇主希望招攬具備數年相關經驗、願意上夜班與周末加班，且不排斥進辦公室的員工，但求職者在意的則是高薪、彈性工時及能夠遠距上班等條件。

報導指出，美國就業市場出現創紀錄的職缺，許多公司行號抱怨員工人手不夠，但不少求職者幾乎每天在ZipRecruiter、Indeed、LinkedIn等熱門就業網站甚至廣告網站Craigslist大量投遞應徵表格，卻還是沒能找到工作。

華盛頓郵報報導，勞資之間的預期立場出現落差，導致大量職缺有待填補，數千萬民眾依舊等待就業，美國經濟復甦之路也出現變數。現今美國勞工想要有更高待遇、彈性工時以及遠距上班選項，但許多公司行號招攬新進人員時，還是希望挑選擁有多年相關經驗的人才，願意晚間上班及周末工作，且願意與客戶面對面互動。

從許多層面來看，美國勞動市場供應仍然失衡。

ZipRecruiter網站首席經濟學家茱莉亞‧波拉克(Julia Pollak)分析，如今就業市場上，某些應徵者非常搶手，某些應徵者則乏人問津。她說：「雇主真的非常看重實務經驗。」

報導指出，40歲的拉維娜‧漢普頓(Laviana Hampton)在聖安東尼奧(San Antonio)市中心區一家知名夜店擔任調酒師多年，新冠疫情的出現讓她對於重返工作崗位感到卻步，希望換一個能夠在家遠距上班的客服領域工作，不必再回到人潮擁擠的店裡。

失業補助津貼屆滿到期之後，她對於尋找新工作更加迫切，但由於缺乏相關經驗，到目前為止都沒有雇主願意聘用。

漢普頓表示：「我每天都寄很多申請，但都沒收到回音。過去八個月來，我只有過三次電話面試的機會。」她表示，求職無門的遭遇已經嚴重影響心理健康，「我動不動就哭，我從來不曾失業過」。

像漢普頓一樣失業已半年以上，也就是被歸類於「長期失業」(long-term unemployed)的民眾，根據勞工部統計顯示，目前約有230萬人。美國前一次出現如此龐大人數的長期失業者，是在經濟大蕭條(Great Recession)期間以及1980年初的經濟衰退時期。

處於長期失業狀態的民眾中，非洲裔、教育程度較低者占較大比例，不過新冠疫情期間，就連擁有大學學歷的白人婦女也難以倖免，原因在於婦女為了照顧幼齡兒女，不得不離開職場。報導指出，統計顯示，年齡較長的民眾、有犯罪前科紀錄者，目前在就業市場上找工作時，也面臨較多挑戰。

工作 美國 就業

上一則

台大機械系「笑中帶淚」系服爆紅 網敲碗：快開放訂購

下一則

BTS成員V和「海綿寶寶」路人魚搞笑撞衫 粉絲不護航了

延伸閱讀

校舍鼠患、發霉、壞空調⋯「非裔哈佛」霍華德大學學生搭帳篷抗議

校舍鼠患、發霉、壞空調⋯「非裔哈佛」霍華德大學學生搭帳篷抗議
讚譽疫情災難哨兵 華郵社論呼籲搶救張展

讚譽疫情災難哨兵 華郵社論呼籲搶救張展
俄勒岡「巨大笑臉」每年秋天向過路司機打招呼

俄勒岡「巨大笑臉」每年秋天向過路司機打招呼
勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

勞工部好頭疼 美國10月超過1億人 不工作也不求職

熱門新聞

「灑鹽哥」豪華牛排館徵廚師。(取材自Instagram)

「灑鹽哥」牛排館徵廚師 時薪相當餐廳馬鈴薯泥價格

2021-11-05 02:22
好市多出售的名牌服裝價格優惠，吸引消費者。（本報資料照片／記者韓傑攝影）

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

2021-10-30 23:02
一名人妻大膽爆料丈夫的仕途順遂「是靠她和丈夫的老闆發生關係」才換來的。（示意圖／ingimage）

老公以為升官發財都是靠自己 妻坦承：我睡了他老闆

2021-11-04 21:45
一名美國論壇Reddit用戶「SlicedUpBeef」分享了她去登達士峰旅行的照片，卻發現照片背景裡出現了一位消瘦、站姿不自然，激似長髮女子的人影。（取材自Reddit／SlicedUpBeef）

巧合？失蹤遊客攀升 她驚見登山照浮現「詭異女子」

2021-11-07 20:15
澳洲4歲小女孩克莉歐（右）日前與家人外出露營離奇失蹤，經過警方與民間大規模搜尋，18天後終於傳出好消息，警方在一間上鎖的房屋內找到平安無事的克莉歐。圖為克莉歐與母親合照（取材自Instagram）

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

2021-11-03 03:12
泰國男女在清邁市中心的百年佛塔上「野戰」，男方聲稱以為地點隱蔽，但明顯靠近路邊，有許多車輛行經。（取材自臉書影片截圖）

舊情復燃等不及…泰男與前女友百年佛塔「野戰」網瘋傳

2021-11-02 21:14

超人氣

更多 >
減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？

減醣飲食正夯 營養師：你減的是對的醣嗎？
北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手

北加880公路槍戰兩歲華童無辜遭槍殺 母：幫我找出兇手
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多

美籍華人返中探望病重母親 回國如西天取經困難多
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多