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Netflix進軍遊戲圈 首推5款手機遊戲

記者黃筱晴／即時報導
Netflix宣布推出5款手機遊戲，提供全球會員隨時在行動裝置上遊玩。圖／Netflix提供
Netflix宣布推出5款手機遊戲，提供全球會員隨時在行動裝置上遊玩。圖／Netflix提供

今年9月Netflix收購首間遊戲公司Night School Studio，積極進軍遊戲市場，相隔短短2個月，Netflix遊戲開發部門副總裁麥克・韋爾杜（Mike Verdu）正式宣布推出5款手機遊戲，提供全球會員隨時在行動裝置上遊玩，包括：《怪奇物語：1984》、《怪奇物語 3：遊戲》、《神射進籃》、《卡牌大爆發》和《扶搖直上》，並會持續打造豐富遊戲庫滿足各類玩家喜好。看準年輕世代對遊戲娛樂的需求，不管是追劇還是手遊，Netflix希望透過更多元的服務搶佔消費者所有的娛樂時間。

想要在Netflix上隨時體驗遊戲樂趣，首先當然是需要擁有Netflix會員身分，就能享受無廣告、無額外費用、無App內購買，全站暢玩無阻的服務，同個帳戶的所有使用者都可以玩，且大多數遊戲可以離線遊玩，不受網路環境限制。為了滿足全球玩家需求，Netflix手機遊戲可支援多種語言，系統會將遊戲的語言預設為使用者在Netflix的偏好語言，若不支援該語言，遊戲則會以英文進行。不過很可惜的是，目前只有在Android手機與平板上才能搶先看到專屬遊戲選項分頁。

Netflix 手機 Android

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