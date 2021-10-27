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臥室最髒的5樣東西 沒清潔可能會影響健康

記者劉小川／台北報導
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels
房間裡面，有些東西不清潔，會很嚴重。圖／摘自Pexels

房間，是每個人在家花不少時間待的空間，更是睡覺的重要地方，大家可能都知道床單要常換，整理衣櫃，髒衣服要常常清洗，但很多人可能還是漏掉，房間中還有5個東西很髒，如果不常常清潔、整理或替換，也是可能讓身體越來越差，甚至開始過敏

一、枕頭

很多人都會換枕頭套，但不一定知道要常換枕頭，其實每天躺在枕頭上，即使有枕頭套，但長期下來，髒污、汗水都會被枕頭吸附，會產生很多細菌、塵蟎等，很多人頭部皮膚會開始出問題，因此記得一年至少要換一次枕頭。

二、綠色植物

房間中，很多人都會擺綠色植物，希望增添氛圍，但如果太常澆水，可能會讓植物根部發霉，然後會散佈在空氣中，因此房間的植物不要太常澆水，也不要放入有水的托盤中。

房間中的綠色植物，要特別注意。圖／摘自Pexels
房間中的綠色植物，要特別注意。圖／摘自Pexels

三、把手與開關

在後疫情時代，更需要重視各種手會碰到地方的清潔，門的把手與電燈開關，過往常會忽略，現在也要加強用酒精清潔消毒。

四、地毯

房間裡面擺地毯，在冬天時，能感受到溫暖，但地毯清潔不是只靠吸塵器，因為還是可能堆積大量灰塵與細菌，記得半年到一年左右，還是要更換地毯。

五、窗簾

非常多人房間都會有窗簾，而且一用就是好幾年，平常也很少重視清潔，窗簾上同樣容易堆積灰塵，也可能會忘了清潔，都要特別留意清潔與替換。

房間中很多小細節，要注意清潔。圖／摘自Pexels
房間中很多小細節，要注意清潔。圖／摘自Pexels

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