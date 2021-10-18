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真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

蘋果秋季發表會 新品亮點一次看

真的有瀏海！全新MacBook Pro挑戰視覺與運算能力極限

黃筱晴
全新設計、搭載蘋果全新專業級晶片M1 Pro和M1 Max的MacBook Pro正式亮相。圖／蘋果提供
全新設計、搭載蘋果全新專業級晶片M1 Pro和M1 Max的MacBook Pro正式亮相。圖／蘋果提供

果不其然，這次蘋果發表會的重點就在MacBook Pro，提供14吋和16吋2款機型，除了搭載蘋果專為Mac設計的全新專業級晶片M1 Pro和M1 Max之外，謠傳中的視訊鏡頭瀏海真的出現了，正負評價兩極的Touch Bar取消，變成重新配置的實體黑色巧控鍵盤；而一直被用戶敲碗的連接埠功能終於恢復，還一次大放送，附上3個連接高速外部裝置的Thunderbolt 4連接埠、1個支援快速媒體存取的SDXC卡槽、方便連到顯示器和電視上的HDMI埠，以及支援高阻抗耳機的進化版耳機孔，就連許多老果粉超懷念的MagSafe磁吸充電都以MagSafe 3重回MacBook Pro。

SDXC卡槽、HDMI埠這次都恢復了。圖／蘋果提供
SDXC卡槽、HDMI埠這次都恢復了。圖／蘋果提供
令許多果粉懷念的MagSafe磁吸充電也以MagSafe 3重回MacBook ...
令許多果粉懷念的MagSafe磁吸充電也以MagSafe 3重回MacBook Pro設計中。圖／蘋果提供
蘋果自家晶片系列M1、M1 Pro與M1 Max的尺寸大小比較。圖／蘋果提供
蘋果自家晶片系列M1、M1 Pro與M1 Max的尺寸大小比較。圖／蘋果提供

除了外型上的變化，此次發表會最大亮點、2款全新專業級晶片M1 Pro和M1 Max也將顛覆MacBook Pro的使用體驗，M1 Pro帶來比M1晶片快達70%的CPU效能、2倍GPU效能，並支援高達200GB/s的記憶體頻寬，且加入ProRes加速器，為專業影片工作流程帶來既快速又節能的處理能力。而M1 Max又比M1 Pro效能更加強，擁有和M1 Pro相同強大的10核心CPU、32核心GPU，亦有最高達400GB/s的記憶體頻寬，是M1 Pro的2倍、M1近6倍，還具備2個ProRes加速器的強化媒體引擎，同時也優化了自家專業軟體，包括Final Cut Pro、Logic Pro等的效能表現。

新款MacBook Pro由M1 Pro和M1 Max驅動，實現以往在筆記型電腦...
新款MacBook Pro由M1 Pro和M1 Max驅動，實現以往在筆記型電腦上無法想像的工作流程。圖／蘋果提供

而為了將更大的全螢幕顯示範圍塞入機身中，我們首度在MacBook看到了有如iPhone的瀏海設計，邊框與選單縮窄也讓實際顯示尺寸來到14.2吋與16.2吋，瀏海裡的前鏡頭則升級1080p FaceTime HD相機，解析度與低光源表現也都更佳。另外，這也是MacBook Pro首次搭載Liquid Retina XDR顯示器與mini-LED技術，帶來最高達1,000尼特的全螢幕持續亮度、1,600尼特峰值亮度，以及1,000,000：1的對比度。並且支援ProMotion技術，根據內容動態自動調整最高達120Hz的自動適應更新頻率。

新款MacBook Pro搭載最先進、完整的連接功能，讓使用者可以同時連接最多達...
新款MacBook Pro搭載最先進、完整的連接功能，讓使用者可以同時連接最多達3台Pro Display XDR顯示器，外加1台4K電視。圖／蘋果提供

針對專業工作者也很在意的電池續航力，與前代MacBook Pro相比這次也有大幅提升，充一次電後14吋機型可播放最多17小時的影片，比以往多了7小時，16吋機型更能播放最高達21小時的影片，較之前多出10小時，且無論插電與否，都能提供相同等級的效能，這對使用Xcode的開發人員、用Adobe Lightroom Classic編輯圖片的攝影師來說，相信都有極大吸引力。

新款14吋MacBook Pro建議售價1999美元起；16吋MacBook Pro售價2499美元起。如果是專業用戶想要把所有規格加好加滿，6540美元挑戰你的口袋深度。

MacBook Pro續航力大幅提升，且無論插電與否，都能提供相同等級的效能，非...
MacBook Pro續航力大幅提升，且無論插電與否，都能提供相同等級的效能，非常適合專業行動工作者使用。圖／蘋果提供

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